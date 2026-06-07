پراید زیر پای کودک ۱۰ ساله
رییس پلیس راه استان مرکزی از توقیف یک دستگاه سواری پراید به رانندگی نوجوان ۱۰ ساله در ساوه خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ روحالله آشوری با اشاره به اینکه تیم گشت پلیس راه ساوه تهران حین گشتزنی متوجه رانندگی غیر ایمن و ناشیانه راننده یک دستگاه پراید می شوند گفت: از آنجا که راننده کودک ۱۰ سالهای بود و به جهت پیشگیری از بروز هرگونه حادثه ای خودرو با احتیاط متوقف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.
رییس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به معرفی مالک خودرو به مراجع قضایی، هشدار داد: به استناد ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، اگر مالک با علم و اطلاع خودروی خود را در اختیار فردی که گواهینامه رانندگی ندارد بگذارد، به عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.