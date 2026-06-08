در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
بیمارستان سوختگی مطهری به مدار فعالیت باز میگردد؟
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد:اگر کشور از شرایط امنیتی مناسب برخوردار شود و بیمارستان سوختگی باب الحوائج تکمیل نشود، این سناریو وجود دارد که بیمارستان سوختگی مطهری احیا شود. البته این سناریو قطعی نیست چون که شرایط محیطی خاص است.
«نادر توکلی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص احیای بیمارستان سوختگی مطهری به خبرنگار ایلنا گفت: از آنجا که امکان ادامه فعالیت بیمارستان سوانح سوختگی مطهری فعلاً میسر نیست، خدمات در بیمارستان حضرت فاطمه در منطقه یوسفآباد ارائه میشود. با این حال، بیمارستان جایگزین در حال ساخت است و طی ماههای آینده احداث میشود.
وی افزود: اگر کشور از شرایط امنیتی مناسب برخوردار شود و بیمارستان سوختگی باب الحوائج تکمیل نشود، این سناریو وجود دارد که بیمارستان سوختگی مطهری احیا شود. البته این سناریو قطعی نیست، چون که شرایط محیطی خاص است.
توکلی در پایان گفت: در صورتی که فرآیند راهاندازی بیمارستان بابالحوائج با موفقیت انجام شود و ظرفیتهای لازم را فراهم آورد، دیگر نیاز به احیای بیمارستان سوختگی مطهری نیست. اما چنانچه در روند تجهیز یا بهرهبرداری از بیمارستان باب الحوائج با چالشهای اجرایی مواجه شویم، بیمارستان مطهری مجددا احیا و به مدار فعالیت باز خواهد گشت.