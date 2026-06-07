به گزارش ایلنا از شهر،‌ محمد مطهری‌موید، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با تشریح جزئیات حمایت‌های در نظر گرفته شده برای هیئت‌های مذهبی در رویداد «عطر سیب»، از افزایش اعتبار کارت‌های حمایتی هیئت‌ها و توسعه خدمات خرید اعتباری خبر داد.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات خرید اعتباری گفت: امروزه استفاده از خدمات خرید اعتباری به‌ویژه در خریدهای مجازی میان مردم رواج یافته است. در همین راستا، با مجموعه‌هایی که این خدمات را ارائه می‌کنند رایزنی کرده‌ایم تا هیئت‌های مذهبی نیز بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

مطهری‌موید افزود: سال گذشته این طرح به صورت محدود اجرا شد و نتایج قابل قبولی به همراه داشت. امسال دامنه این خدمات گسترش یافته و هیئت‌ها می‌توانند بدون محدودیت و با حضور در رویداد عطر سیب از خدمات خرید اعتباری شرکت‌های حاضر استفاده کنند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تأکید کرد: این خدمات در قالب بن خرید ارائه نمی‌شود بلکه شرکت‌های فعال در حوزه خرید اعتباری، متناسب با ضوابط خود، امکان دریافت اعتبار را برای متقاضیان فراهم می‌کنند. میزان این اعتبارات نیز بسته به شرکت ارائه‌دهنده، از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متغیر است.

وی در ادامه درباره کارت‌های حمایتی هیئت‌ها توضیح داد: چند سالی است که بن خرید در اختیار هیئت‌ها قرار نمی‌گیرد و به جای آن، برای هر هیئت یک کارت دائمی از طریق بانک شهر صادر می‌شود. این کارت‌ها به نام هیئت صادر شده و مستقیماً به نشانی مسئول هیئت ارسال می‌شود و هر سال اعتبار آن شارژ خواهد شد.

مطهری‌موید با بیان اینکه اعتبار این کارت‌ها در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال این مبلغ به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی درباره روند ثبت‌نام هیئت‌ها نیز اظهار کرد: سامانه «فرهنگسرا» میزبان ثبت‌نام هیئت‌های مذهبی است و هیئت‌هایی که دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی هستند می‌توانند با مراجعه به این سامانه ثبت‌نام کنند. پس از ثبت‌نام، کارت حمایتی مستقیماً برای آن‌ها ارسال خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با اشاره به آمار ثبت‌نام‌ها گفت: تاکنون بیش از چهار هزار هیئت مذهبی ثبت‌نام خود را تمدید کرده و اعلام کرده‌اند که کارت حمایتی را در اختیار دارند. همچنین برای حدود ۳۰۰ هیئت جدید کارت صادر خواهد شد و برای حدود ۷۰۰ هیئتی که کارت آن‌ها مفقود شده است نیز کارت جدید صادر می‌شود.

وی ادامه داد: کارت‌هایی که تاریخ اعتبار آن‌ها به پایان رسیده نیز بدون نیاز به مراجعه به بانک یا شهرداری، به صورت خودکار تمدید خواهند شد.

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