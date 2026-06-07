ضعفهای محتوایی و ترجمهای در برخی محتوای آموزشی مدارس بینالملل
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به اهمیت مبنا قرار گرفتن برنامه درسی منسجم در تولید منابع آموزشی گفت: کتابهای درسی باید بر پایه یک برنامه درسی منسجم و در چارچوب فرایند برنامهریزی آموزشی تدوین شوند. از این رو ضروری است در نظام برنامهریزی آموزشی مدارس بینالملل، حرکت از رویکرد کتابمحور به سمت برنامهمحور مورد توجه قرار گیرد و نقش معلم در فرایند یاددهی ـ یادگیری تقویت شود.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی سیاستگذاری آموزشی با هدف تبیین سیاستهای برنامه درسی و منابع آموزشی مدارس بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و تصمیمگیری درباره مسیر آینده آموزشی این مدارس بر اساس مصوبات قانونی کشور، با حضور محمود امانی تهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، حجتالاسلام علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور و جمعی از کارشناسان حوزه آموزش، در محل این مرکز برگزار شد.
در این نشست، وضعیت موجود نظام آموزشی مدارس بینالملل و روند تألیف کتب درسی و چالشهای موجود در حوزه آموزش مدارس خارج از کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سلیمی رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در این نشست با اشاره به روند شکلگیری و پیگیری نظام آموزشی در مدارس بینالملل، مروری بر اقدامات و فرآیندهای طی شده در این حوزه ارائه کرد و با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر بررسیهای کارشناسی اظهار کرد: در مواجهه با درخواستها برای ادامه فرایند تألیف برخی کتب درسی، تلاش شد پیش از هر اقدام، مأموریتهای مرکز، ظرفیتهای تخصصی و پیامدهای احتمالی این اقدام بهطور دقیق بررسی شود؛ در همین راستا جلسات متعددی با دبیرخانه تألیف کتب درسی، مدیران مدارس، معلمان و مؤلفان برگزار شد و دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردها در حوزه تولید محتوای آموزشی در مدارس بینالملل افزود: بازخوردهای دریافتی از مدارس نشان میدهد که در برخی موارد منابع آموزشی موجود به دلیل عدم انطباق کامل با نیازهای آموزشی یا وجود برخی ضعفهای محتوایی و ترجمهای، کارآمدی لازم را نداشتهاند و نیازمند بازنگری هستند؛ بطوریکه در حوزههایی همچون پیوستگی برنامههای آموزشی، وجود راهنمای معلم، توازن محتوایی دروس و توسعه بستههای مکمل آموزشی نیز نیاز به تقویت احساس میشود.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور با تأکید بر ضرورت همکاری مشترک میان مرکز امور بینالملل و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی سازمان پژوهش در تدوین برنامههای درسی میتواند به شکلگیری نظام آموزشی منسجم و کارآمد برای مدارس خارج از کشور کمک کرده و زمینه ارتقای کیفیت آموزشی در این مدارس را فراهم کند.
سلیمی با تأکید بر لزوم حرکت در چارچوب اساسنامه نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس این اساسنامه، برنامههای درسی مدارس بینالمللی باید در چارچوب نظام آموزشی کشور و با نظارت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تدوین شود. همچنین آموزش دروسی همچون زبان فارسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگ و معارف اسلامی به عنوان ارکان هویتی نظام آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد.
براساس گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبنا قرار گرفتن برنامه درسی منسجم در تولید منابع آموزشی عنوان کرد: موضوعات کتابهای درسی باید بر پایه یک برنامه درسی منسجم و در چارچوب فرایند برنامهریزی آموزشی تدوین شود. از این رو ضروری است در نظام برنامهریزی آموزشی مدارس بینالملل، حرکت از رویکرد کتابمحور به سمت برنامهمحور مورد توجه قرار گیرد و نقش معلم در فرایند یاددهی ـ یادگیری تقویت شود.