به گزارش ایلنا از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به وجود تعارض منافع در نظام سلامت، اظهار داشت: تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار رضایت کامل در میان بیماران و ارائه دهندگان خدمات داشت. نارضایتی در همه ارکان نشان می‌دهد اشکال در ساختار تصمیم‌گیری وجود دارد.

وی تأکید کرد: این مسئله صرفاً مربوط به پرستاری نیست، بلکه موضوعی کلان در حکمرانی سلامت است که نیازمند بازنگری جدی در سطح سیاست‌گذاری است.

عبادی با اشاره به تغییر ماهیت چالش‌های حوزه سلامت اظهار کرد: در گذشته بخشی از نارضایتی‌ها اجتماعی یا مقایسه‌ای بود، اما امروز بخش مهمی از مشکلات به حوزه اقتصاد و معیشت بازمی‌گردد و این موضوع بر انگیزه و ماندگاری نیروی انسانی اثر مستقیم دارد. نظام سلامت در شرایطی فعالیت می‌کند که فشارهای اقتصادی بیرونی بر آن اثرگذار است و این موضوع در کیفیت خدمات نیز منعکس می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت پیشگیری گفت: تا زمانی که نظام سلامت به سمت پیشگیری حرکت نکند، بار هزینه‌های درمان روزبه‌روز افزایش خواهد یافت. درمان به‌ تنهایی پاسخگوی نیازهای نظام سلامت نیست و بسیار پرهزینه است.

وی ادامه داد: باید با اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت مدیریت هوشمند منابع، از هدررفت هزینه‌ها جلوگیری شود؛ همان‌گونه که در سایر حوزه‌های خدمات عمومی برای مصرف، الگوهای مشخصی تعریف شده است.

عبادی با اشاره به اهمیت منابع انسانی، تصریح کرد: مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین بخش نظام سلامت، مدیریت منابع انسانی است. ما با نیروهایی با نیازها و انتظارات متفاوت مواجه هستیم و مدیریت این حوزه نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و پایدار است.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: خوشبختانه نسل جدید پرستاران نسلی آگاه، مطالبه‌گر و کیفیت‌محور است و این ویژگی باید به‌عنوان یک فرصت برای ارتقای نظام سلامت دیده شود.

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح خدمات پرستاری در منزل در دوران همه گیری کرونا، افزود: این تجربه مبنای توسعه سیاست‌های ملی و گسترش پوشش بیمه‌ای خدمات پرستاری در منزل قرار گرفت و در برخی حوزه‌ها نیز گام‌های عملی در این مسیر برداشته شده است. هدف نهایی، توسعه کامل خدمات پرستاری در منزل و تحت پوشش قرار گرفتن آن در نظام بیمه‌ای کشور است.