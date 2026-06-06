۳ کشته در برخورد دو پراید
جانشین پلیس راه فراجا گفت: برخورد دو دستگاه پراید در محور سرایان-سهقلعه خراسان جنوبی، سه کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا گفت: یک سانحه رانندگی در حوزه فردوس و محور سرایان_سهقلعه (خراسان جنوبی) رخ داد که بر اساس تصاویر و بررسیهای اولیه کارشناسان پلیس راه، این حادثه در پی انحراف به چپ یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت از سرایان به سمت سهقلعه رخ داده است.
وی افزود: خودروی مذکور که راننده آن به عنوان پزشک و بهتنهایی در حال تردد بوده، بنابر شواهد اولیه در ابتدا به دلیل عدم توجه کافی به جلو از مسیر اصلی خارج و به سمت شانه راست جاده منحرف شده است. در ادامه، راننده برای اصلاح مسیر و بازگشت به سطح سوارهرو اقدام کرده که این اقدام با انحراف ناگهانی به سمت چپ همراه شده و خودرو وارد مسیر تردد مقابل شده است.
به گفته وی، در این لحظه پراید با یک دستگاه پراید دیگر که از روبهرو در حال حرکت بوده، به صورت رخبهرخ برخورد کرده است.
سرهنگ محبی با اشاره به نتایج اولیه بررسی کارشناسان پلیس راه تصریح کرد: انحراف به چپ، بهویژه در مواردی که ناشی از خستگی، خوابآلودگی یا عدم تمرکز راننده باشد، از عوامل مهم و مؤثر در بروز تصادفات شدید و رخبهرخ محسوب میشود و در زمره تخلفات حادثهساز قرار دارد.
وی ادامه داد: در این سانحه دلخراش، راننده خودروی پراید به همراه ۲ سرنشین خودروی مقابل جان خود را از دست داده و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدهاند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر لزوم رعایت کامل توجه به جلو و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی تصریح کرد: علت نهایی حادثه پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.