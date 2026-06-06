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هلاکت ۶ تروریست در مرز کشور

هلاکت ۶ تروریست در مرز کشور
کد خبر : 1794797
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فرمانده مرزبانی فراجا از ناکامی یک تیم تروریستی برای ورود به خاک ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به مقر‌های مرزبانی را داشت، با مرزبانان درگیر و پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید با برتری قاطع آتش رزمندگان مرزبانی، مرزبانان موفق شدند خسارات سنگینی به گروهک تروریستی وارد کنند.

وی با اشاره به هلاکت ۶ نفر از اعضای مسلح گروهک تروریستی افزود: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، ۲ قبضه کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات مربوطه را کشف کردند.

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