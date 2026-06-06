به گزارش ایلنا، در حاشیه هفته سلامت گوارش الهام صبح رخشان خواه، دبیر علمی هفته سلامت گوارش انجمن گوارش و کبد ایران گفت: موضوع امسال هفته سلامت گوارش درباره اسهال است زیرا اسهال مزمن در واقع یکی از شایع ترین تظاهرات گوارشی است که در جامعه وجود دارد و بار مالی بسیاری را به سیستم سلامت تحمیل می کند.شیوع این علامت ٣ تا ٧ درصد برحسب سن و شرایط جغرافیایی و علت مسبب متغیر است.

الهام صبح رخشان خواه خاطرنشان کرد: اغلب مردم اسهال مزمن را بسیار ساده و موقتی در نظر می گیرند، درصورتی که این بیماری می تواند کیفیت زندگی افراد را کاهش داده در نتیجه نیازمند بررسی های جدی است

وی متذکر شد: در صورتی که اسهال فرد (دفع مدفوع شل و آبکی) بیشتر از چهار هفته طول بکشد نشانه ابتلا به اسهال مزمن است.

این فوق تخصص گوارش و کبد اشاره کرد: برخلاف گذشته اکنون پزشکان به این نتیجه رسیده اند که علل مختلفی می تواند سبب بروز اسهال مزمن گردد در نتیجه این علامت نیازمند بررسی بیشتری است.

صبح رخشان خواه ادامه داد: علایم هشدار در فرد مبتلا به اسهال مزمن عبارتند از کاهش وزن بدون دلیل، بروز خون در مدفوع، کم خونی، اسهال شبانه، درد شدید شکم موقع دفع، سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری التهابی روده یا سرطان روده است که نیازمند پیگیری و اهمیت بیشتری است.

وی تصریح کرد: اسهال مزمن علل مختلفی می تواند داشته باشد یعنی از یک سندرم روده تحریک پذیریا حساسیت به برخی از مواد غذایی و بیماریهای سیستمیک مثل مشکلات تیرویید و دیابت و عفونت و سرطان و غیره باشد، بنابراین نیازمند بررسی دقیق تری است.

این عضو انجمن گوارش و کبد ایران اظهار کرد :علت ابتلا به اسهال را می توان با انجام برخی از آزمایشاتی مانند آزمایش خون، مدفوع ، تیروئید و انجام کولونوسکوپی و ... تشخیص داد و سپس بعد از تشخیص علت، اقدام به درمان بیماری برحسب علت کرد که می تواند درمان دارویی یا جراحی باشد.

صبح رخشان خواه بیان کرد که اصلاح سبک زندگی برای درمان بیماری اسهال مزمن از اهمیت بالایی برخوردار است .مصرف غذاهای تند و خیلی چرب، فست فود ، شیرین کننده های مصنوعی، مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک و استرس مزمن باعث تشدید علائم شود.

وی اظهار داشت: توصیه ما این است که خودسرانه برای درمان اسهال مزمن، داروی ضد اسهال استفاده نکنند چون علایم بیماری زمینه ای را پنهان کرده و باعث می شود که بعد از مدت ها متوجه شویم که فرد مبتلا به یک بیماری جدی است.

این فوق تخصص گوارش و کبد ابراز داشت: به طور کلی بیماری اسهال مزمن، طبیعی نیست و نیازمند بررسی بسیار دقیق است و اگر علت به درستی تشخیص داده شود می تواند از بروز کم آبی بدن، کمبود ویتامین های ضروری، کاهش وزن و مشکلات جدی دیگر جلوگیری کنیم.

در ادامه همایون واحدی فوق تخصص گوارش و کبد گفت: مبحث هفته سلامت گوارش امسال مربوط به اسهال مزمن است که به طور کلی حدود 5 درصد از بیماری ها را تشکیل می دهد.

همایون واحدی خاطرنشان کرد: بیماری اسهال مزمن یعنی بیماری اسهال بیش از چهار هفته طول بکشد و می توان گفت عواملی مانند سن، جنس، شرایط اجتماعی و اقتصادی، موقعیت جغرافیایی در ابتلا به آن دخیل هستند.

وی اذعان داشت: در مورد بیماری اسهال مزمن باید مواردی مانند اینکه مشکل اسهال چه موقع شروع شده، علایم چقدر طول کشیده، آیا فرد کمک های درمانی گرفته یا نه، سابقه مصرف داروی خاص دارد، مسافرت رفته، بیماری سبب مشکل خواب شب شده یا نه، کاهش وزن و برخی موارد دیگر مدنظر قرار گیرد تا بتوان درمان مناسب را ارائه داد.

این فوق تخصص گوارش و کبد بیان کرد: از جمله عوامل ایجاد بیماری اسهال مزمن می توان به داشتن سابقه فامیلی بیماری هایی مانند التهاب روده، سلیاک، بیماری های عملکردی دستگاه گوارش، مشکلات تغذیه ای مانند داشتن حساسیت به برخی مواد غذایی، داشتن عفونت ،سابقه مصرف برخی از داروها مانند ملین ها، داروهای اعصاب اشاره کرد.

وی اضافه کرد: انجام برخی از جراحی ها مانند جراحی مربوط به قسمت هایی از روده، عمل های چاقی، اشعه درمانی، بیماری پرکاری تیروئید و برخی موارد دیگر نیز می توانند سبب بروز مشکل اسهال مزمن در افراد شوند.

واحدی در پایان گفت : جهت یافتن علت اصلی ایجاد کننده بیماری اسهال مزمن انجام معاینه، انجام آزمایشات تکمیلی مانند آزمایش خون و مدفوع کمک کننده است تا پزشک بتواند با دادن داروها مناسب به بهبودی بیمار کمک نماید.

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