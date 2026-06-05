پیام تسلیت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی درگذشت پدر شهیدان والامقام «پورزند»

«انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گران‌قدر پورزند

سلامٌ علیکم

پدران والامقامی که در راه رضای معبود از بهترین سرمایه‌های خویش گذشتند و فرزندان عزیز خود را در راه خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی هدیه نمودند، اسوه‌های ایثار و نمونه‌های برتر استقامت و فداکاری‌اند.

مرحوم «حاج احمد پورزند» پدر شهیدان والامقام «سیروس، ایرج و شاهین پور زند» پس از سال‌ها صبر و بردباری، ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش شتافت.

به روح این سفرکرده به ملکوت و ارواح تابناک فرزندان شهید ایشان درود می‌فرستم. ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم، از پروردگار متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و شکیبایی و صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت دارم. ان‌شاءالله روح بلند آن مرحوم در بالاترین مراتب بارگاه قدسی با سالار و سرور شهیدان محشور و هم‌جوار گردد.

سید احمد موسوی»