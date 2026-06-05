جزئیات مصاحبه پذیرفته شدگان بدون آزمون اعلام شد

به گزارش ایلنا، اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری رشته‌های بدون آزمون سهیمه استعداد درخشان، سال تحصیلی ۱۴۰۶_۱۴۰۵ در مرحله اول (پایش اطلاعات آموزشی و پژوهشی) دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است.

بر این اساس، مصاحبه‌ معرفی‌شدگان در سهمیه استعداد درخشان هم‌زمان با مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

تمامی مصاحبه‌ها به‌صورت حضوری خواهد بود (بازه زمانی مصاحبه‌های داوطلبان سهمیه استعداد درخشان از تاریخ ۱۶ تا ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ خواهد بود. روز و ساعت مصاحبه در کارت مصاحبه داوطلب قید شده است.

داوطلبان جهت نحوه دریافت کارت مصاحبه به پایگاه آزمون دانشگاه به نشانی azmoon.atu.ac.ir (بخش استعداد درخشان) مراجعه کنند.

لازم است داوطلبان، کلیه مدارکی که در زمان ثبت‌نام اولیه (مدارک پژوهشی و سوابق تحصیلی) در سامانه ثبت نام و مصاحبه بارگذاری نموده‌اند را در روز مصاحبه به‌همراه داشته و به گروه علمی مصاحبه کننده ارائه دهند.

آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام مقاله علمی پژوهشی معتبر مستخرج از پایان نامه و مقاله مرتبط با رشته تحصیلی خود را ارائه نکرده اند، در روز مصاحبه باید گواهی پذیرش نهایی یا چاپ آنها را به همراه داشته باشند. در غیر این صورت حتی با کسب امتیاز لازم نیز از فرآیند پذیرش حذف خواهند شد.

تمامی داوطلبانی که در لیست پذیرفته شدگان مرحله اول مصاحبه هستند، می بایست به سامانه مذکور مراجعه و پیام هایی که در خصوص مقالات ثبت شده است را مشاهده و در روز مصاحبه مستندات خود را تا یک ساعت قبل از شروع مصاحبه به کارشناس مربوطه تحویل دهند و پس از تایید می توانند در مصاحبه شرکت کنند؛ در غیر اینصورت از فرآیند مصاحبه حذف خواهند شد و هیچ گونه ادعایی نخواهند داشت.

کنترل نهایی مدارک پذیرفته شدگان اولیه در شهریورماه انجام می شود، چنانچه مشخص شود در هر مرحله از بررسی مدارک آموزشی پژوهشی ثبت نام و اشتغال به تحصیل داوطلب حائز تمامی شرایط مندرج در آیین نامه پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری نبوده است، متقاضی امکان ادامه تحصیل در مقطع مذکور را نخواهد داشت.

انتهای پیام/