در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
کنترل ویژه بر داروهای مستعد سوءاستفاده؛ شناسایی گلوگاههای نشت دارو
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو از نظارت جدی این سازمان بر توزیع داروهای حساس و مستعد سوء استفاده در کشور خبر داد.
سعید مهرزادی، سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با تأکید بر پیچیدگی مقابله با بازار غیررسمی دارو اظهار داشت: نظارت بر شبکههای توزیع غیرقانونی فراتر از یک مأموریت سازمانی است و موضوعی فرادستگاهی محسوب میشود که هماهنگی چندین نهاد حاکمیتی را میطلبد.
وی افزود: علاوه بر سازمان غذا و دارو و معاونتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور نهادهایی همچون نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، گمرک و مرکز ملی فضای مجازی در این زنجیره نظارتی نقشآفرینی میکنند. هر یک از این دستگاهها بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند از رصد مرزها و مبادی ورودی تا پایش فضای مجازی و رسیدگی قضایی به پروندههای تخلف.
مهرزادی درباره مکانیزم هماهنگی بیندستگاهی گفت: کارگروههای تخصصی مشترک به صورت دورهای تشکیل میشوند تا تبادل اطلاعات شناسایی گلوگاههای نشت دارو و طراحی عملیاتهای هدفمند صورت پذیرد. همچنین سامانههای یکپارچه پایش زنجیره تأمین به عنوان ابزار فنی امکان ردیابی لحظهای دارو و شناسایی انحرافات را فراهم کردهاند.
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این دفتر خاطرنشان کرد: سیاست اصلی شفافسازی کامل زنجیره تأمین از طریق سامانههای ردیابی دیجیتال است تا هرگونه تجمع غیرمتعارف کالا در هر نقطه از زنجیره به صورت خودکار شناسایی و برای اقدام اصلاحی پیگیری شود. این رویکرد ایجابی به جای تمرکز بر برخورد صرف بر پیشگیری از شکلگیری انگیزههای احتکار از طریق شفافیت و نظارت هوشمند تأکید دارد.
وی تصریح کرد: همزمان بازنگری در مکانیزمهای تخصیص و توزیع داروهای یارانهای در دستور کار قرار دارد تا با هدفمندسازی یارانهها و اتصال مستقیم حمایتها به بیماران نیازمند زمینه هرگونه انحراف در مسیر توزیع به حداقل برسد. تقویت تولید داخل و تنوعبخشی به منابع تأمین مواد اولیه نیز وابستگی به مسیرهای پرریسک را کاهش داده و پایداری عرضه رسمی را ارتقا میدهد.
مهرزادی درباره پاکسازی فضای مجازی از دستفروشان غیرمجاز اعلام کرد: آمارهای جدید حاکی از ثبت حدود ۱۹ هزار تخلف در سکوهای عرضه اقلام سلامتمحور است. بیش از ۲۲۰۰ مورد از صفحات غیرمجاز شناسایی و مستندات مربوطه به مراجع قضایی ارائه شده است. به شهروندان توصیه میشود تنها از داروخانهها و مراکز مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیک معتبر خرید کنند.
وی ادامه داد: سامانه تیتک به عنوان مرجع رسمی استعلام قیمت و اصالت دارو این امکان را فراهم کرده تا شهروندان با اسکن بارکد اطلاعات لازم را به صورت لحظهای دریافت کنند. این رویکرد علاوه بر افزایش شفافیت امکان رصد زنجیره تأمین و مقابله با قاچاق را نیز تقویت میکند.
مهرزادی در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگسازی و اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره کانالهای رسمی تأمین دارو همراه با تسهیل دسترسی به داروهای ضروری، مؤثرترین راهکار برای کاهش تقاضای ناخواسته از بازارهای غیررسمی است. دفتر بازرسی متعهد است با تقویت زیرساختهای نظارتی و هماهنگی بیندستگاهی زمینه تأمین ایمن و پایدار دارو برای همه شهروندان را فراهم آورد.