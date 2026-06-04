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تأکید صلیب سرخ بر تقویت خدمات توانبخشی در سیستان و بلوچستان

تأکید صلیب سرخ بر تقویت خدمات توانبخشی در سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1794354
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معاون دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر ضرورت توسعه راه‌حل‌های مشترک برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای افراد دارای معلولیت و مراجعان خدمات توانبخشی فیزیکی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا؛ رومن پارامونوف هدف از سفر خود به استان سیستان و بلوچستان را بازدید از یکی از پروژه‌های موفق مشترک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌احمر ایران عنوان کرد گفت: پروژه‌ای که با تمرکز بر افراد دارای معلولیت و ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی فعالیت می‌کند. 

وی در جریان این بازدید با اشاره به حجم بالای مراجعه‌کنندگان به این مرکز گفت: شمار زیادی از افراد نیازمند، از مسیرها و فاصله‌های طولانی برای دریافت خدمات به این مرکز مراجعه می‌کنند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت تداوم و تقویت این خدمات است. 

پارامونوف با قدردانی از تلاش کارکنان این مرکز افزود: کارکنان جمعیت هلال‌احمر با وجود فشار کاری بالا، خدمات ارزشمندی به بیماران ارائه می‌دهند. با این حال، با توجه به مسافت طولانی که بسیاری از بیماران برای دسترسی به خدمات طی می‌کنند، لازم است به‌صورت مشترک به راه حل‌های هوشمندانه و مؤثر برای پاسخ به این نیازها دست پیدا کنیم. 

معاون دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران همچنین به همکاری با دیگر شرکای اجرایی این پروژه، از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه، اشاره کرد و گفت: در این بازدید با برخی از بیماران نیز گفت‌وگو کردم و شاهد رضایت و قدردانی آنان از خدمات ارائه‌شده توسط جمعیت هلال‌احمر بودم. 

وی در پایان از برنامه تحویل تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت پروتز به این مرکز خبر داد و افزود: این اقلام که از تجهیزات گران‌قیمت و تخصصی به شمار می‌روند، خریداری شده و در مسیر ارسال به ایران هستند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای خدمات ارائه‌شده به افراد نیازمند ایفا کنند.

 

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