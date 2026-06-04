مهمانی غدیر آغاز شد

به گزارش ایلنا، مصطفی زیبایی نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: نقال‌خوانی، اجرای گروه‌های سرود، مسابقات نهج‌البلاغه، روایتگری واقعه غدیر و برنامه‌های ویژه کودکان و در بخش ویژه توزیع نشریه چندرسانه‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان از برنامه‌های فرهنگی این مراسم است.

وی افزود: همچنین مواکب اطعام با مشارکت گروه‌های مردمی، خیرین و هیئت‌های مذهبی در محدوده برنامه مستقر شدهاند و ضمن پذیرایی از شهروندان، جلوه‌ای از فرهنگ کرامت، مهمان‌نوازی، مواسات و خدمت‌رسانی برگرفته از آموزه‌های غدیر را به نمایش خواهند گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه برنامه‌های میدان انقلاب تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت، همچنین گفت: محدودیت‌های تردد از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه در خیابان آزادی از ضلع شرقی میدان آزادی تا میدان انقلاب، خیابان انقلاب تا میدان امام حسین (ع)، بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال از میدان جمهوری تا خیابان آزادی و همچنین خیابان توحید در مسیر شمال به جنوب از میدان توحید تا خیابان آزادی اجرا می‌شود.

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