ارائه بیش از ۱۸۲ هزار خدمت پزشکی به حجاج ایرانی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، همزمان با ایام فرخنده عید ولایت و امامت، تازه‌ترین گزارش از وضعیت سلامت زائران ایرانی در مکه مکرمه و مدینه منوره منتشر شد.

بر اساس این گزارش، با وجود ازدحام جمعیت در روزهای پس از ایام تشریق، وضعیت کلی سلامت حجاج «مطلوب و قابل‌قبول» ارزیابی شده است.

از ابتدای عملیات حج ۱۴۰۵ تاامروز، مجموعاً ۱۸۲ هزار و ۴۳۴ مورد خدمت سلامت‌محور به زائران ارائه شده است که شامل ویزیت عمومی: ۶۷ هزار و ۶۴۸ مورد (که بیش از ۲۲۰۰ مورد آن در ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است)، ویزیت‌های تخصصی و فوق‌تخصصی: ۱۹ هزار و ۹۶۶ مورد، خدمات پرستاری: ۲۴ هزار و ۷۳۱ مورد و نسخ دارویی: بالغ بر ۷۰ هزار و ۹۰ مورد بوده است.

در شبانه‌روزگذشته، ۶ هزار و ۲۴۰ خدمت درمرکز درمانی اصلی و درمانگاههای مستقر در هتل‌ها ارائه شده که نشان‌دهنده تداوم فعالیت شبانه‌روزی کادر درمان می‌باشد.

در بخش خدمات بیمارستانی، تاکنون ۲۵۰ مورد اعزام به بیمارستان‌های عربستان انجام شده که از این تعداد، درحال حاضر، ۸ زائر ایرانی تحت مراقبت هستند و متأسفانه تا این لحظه، آمار فوتی‌هایزائران ایرانی ۵ نفر گزارش شده است. یکی از اقدامات شاخص در روزهای اخیر، تعامل با سازمان حج و شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برای بازگشت زودهنگام بیماران با شرایط خاص است. تاکنون ۲۵ بیمار که ادامه حضورشان در عربستان ممکن بود روند بهبودی را با اختلال مواجه کند، در اولویت پروازهای بازگشت قرارگرفته و به همراه شماری از همراهان خود راهی میهن شده‌اند. این روند برای سایرموارد مشابه نیز با نظارت پزشکان ادامه خواهد داشت.

توصیه‌های بهداشتی

در روزهای پایانی با توجه به شیوع بیماری‌های ویروسی و تنفسی در ایام پس از حج، مرکز پزشکی حج و زیارت بر سه محوراصلی تأکید کرد:

بهداشت فردی: استفاده مداوم از ماسک در تجمعات و شستشوی مکرر دست‌ها برای کاهش بار میکروبی.

مدیریت بیماری‌های مزمن: تاکید بر مصرف دقیق و به موقع داروهای فشار خون و دیابت توسط زائران مبتلا.

ایمنی در تردد: رعایت نکات ایمنی هنگام عبور از خیابان‌ها و مناطق شلوغ به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی.

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