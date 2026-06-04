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وزش باد شدید و گرد و خاک طی امروز و فردا برای تهران

وزش باد شدید و گرد و خاک طی امروز و فردا برای تهران
کد خبر : 1794336
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اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش ابر و وزش باد و گردوخاک برای استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود. 

از بعد از ظهر امروز تا فردا در پاره‌ای از مناطق بویژه نیمه جنوبی و غربی وزش باد شدید و گرد و خاک، همچنین در نیمه شمالی استان تهران بویژه روز جمعه در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها رشد ابر و رگبار و رعد و برق مورد انتظار است. 

وزش باد شدید و گرد و خاک از بعد از ظهر یکشنبه تا دوشنبه و شرایط وقوع رگبار و رعد و برق در ارتفاعات در روز یکشنبه نیز پیش‌بینی می‌شود. 

فردا کاهش دما و روز شنبه افزایش نسبی دما مورد انتظار است. 

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران فردا ۱۵ خرداد کمی ابری از بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و احتمال رگبار و رعد و برق با حداکثر و حداقل دمای ۳۱ و ۲۱ درجه سانتیگراد و پس فردا ۱۶ خرداد صاف در بعد از ظهر افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

 

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