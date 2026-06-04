توسعه همکاری محیط زیستی ایران و تاجیکستان
بهادر شیرعلیزاده، وزیر محیط زیست تاجیکستان و شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) در شهر سمرقند ازبکستان، ضمن دیدار در گفت و گو بر توسعه همکاریهای محیط زیستی ۲ کشور تاکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، در این نشست، وزیر محیط زیست تاجیکستان ضمن ابراز علاقه به توسعه همکاریهای محیط زیستی میان دو کشور، آمادگی خود را برای پذیرش کارشناسان و متخصصان حوزه تنوع زیستی به منظور حضور در تاجیکستان، بازدید از فعالیتهای مرتبط و تبادل تجربیات اعلام کرد.
در ادامه، انصاری به موضوعات مشترک همکاری در سطوح منطقهای و بینالمللی و نیز مواضع همسوی دو کشور اشاره و تاکید کرد که دو کشور میتوانند در زمینههای حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از حیات وحش و گونههای در معرض خطر، پایش آلایندهها همکاری موثری داشته باشند.
معاون رئیسجمهور ایران همچنین به کنوانسیون مربوط به پلاستیک اشاره کرد و امکان همکاری مشترک دو کشور در این زمینه را مطرح کرد.
بازدید انصاری از حرم امامزاده سیدابراهیم بن موسی الکاظم (ع)
به مناسبت عید سعید غدیرخم، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، که به منظور شرکت در ششمین اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای عضو اکو در شهر سمرقند ازبکستان حضور داشت، در حرم مطهر سید ابراهیم بن موسی کاظم (ع) حضور یافت.
این بازدید معنوی با هماهنگی و همراهی محمدعلی اسکندری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، ترتیب داده شد.
انصاری ضمن زیارت مرقد این امامزاده والامقام، با جمعی از شیعیان مقیم ازبکستان در محله شیعیان سمرقند دیدار و گفتگو کرد و فرا رسیدن عید غدیر خم را به آنان تبریک گفت.
در ادامه این برنامه، معاون رئیسجمهور ایران از مسجد در حال ساخت شیعیان نیز بازدید کرد و در جریان روند احداث آن قرار گرفت. این دیدار در راستای تقویت ارتباط با شیعیان ازبکستان، گرامیداشت عید غدیر و پاسداشت هویت دینی و فرهنگی آنان صورت پذیرفت.
بازدید معاون رئیسجمهور ایران از «خانه دوستی» در سمرقند
در ادامه انصاری، معاون رئیسجمهور از «خانه دوستی ایران و ازبکستان» بازدید کرد. در این دیدار، انصاری با اشاره به نقش اثرگذار خانه دوستی در تقویت همکاریها و روابط دو کشور، ابراز خرسندی کرد که این نهاد فرهنگی میتواند در آینده نقش بیشتری را در گسترش مناسبات بین دو کشور ایفا کند.
وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به برنامههایی که باعث گسترش روابط فرهنگی، علمی، اجتماعی و بهویژه محیط زیستی میشوند، تاکید کرد و اظهار داشت: «خانه دوستی میتواند پلی برای همکاریهای فرابخشی میان دو کشور باشد و برنامههای خود را در مسیر تحقق این مهم توسعه دهد.»
حضور شینا انصاری در ازبکستان به منظور شرکت در نشستهای زیستمحیطی منطقهای و جهانی (اکو و جف) انجام شده است.