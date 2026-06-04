جمعیت سالمندان ایران تا سال ۱۴۳۰ به ۳۱.۵ درصد میرسد
رئیس سازمان بهزیستی گفت: تا سال ۱۴۳۰.۳۱ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل میدهند و ایران سالخورده میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست شورای سالمندی استان کرمان با هشدار نسبت به شتاب بالای روند سالمندی در ایران، از تدوین لایحه جامع قانون سالمندی و برنامههای حمایتی گسترده برای سالمندان، زنان سرپرست خانوار، خانوادههای دارای فرزندان چندقلو، مددجویان و افراد دارای معلولیت خبر داد.
وی افزود: در حال تجربه یک تحول بزرگ جمعیتی هستیم که برخلاف بسیاری از تحولات دیگر، قابل پیشبینی، قابل کنترل و قابل بهرهبرداری است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ایران به مرز سالمندی جمعیت رسیده و از جمله کشورهایی است که با سرعت بالایی به سمت سالمند شدن حرکت میکند، عنوان کرد: بر اساس پیشبینیها، تا سال ۱۴۳۰ سهم سالمندان از جمعیت کشور به ۳۱.۵ درصد خواهد رسید و ایران به کشوری شدیداً سالخورده تبدیل میشود.
حسینی افزود: نیازمند ایجاد دهکدههای سلامت اجتماعی سالمندی هستیم و سازمان بهزیستی آمادگی دارد در زمینه صدور مجوز، تأمین تجهیزات و پرداخت یارانههای لازم از این مراکز حمایت کند.