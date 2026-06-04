مهمانی غدیر را به جشن همدلی با نیازمندان تبدیل کنیم

به گزارش ایلنا، حمید طاهری جبلی مدیرکل کمیته امداد استان تهران به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و عید غدیر خم پیامی را صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خردادماه، یادآور عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است؛ شخصیتی که با تکیه بر آموزه‌های علوی، نهضتی را بنیان نهاد که امروز خادم محرومان بودن، افتخار خادمان این نظام مقدس است.

همزمان با سالروز رحلت ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، یاد و خاطره آن رهبر فرزانه را که همواره پشتیبان محرومان و مستضعفان بودند و سالروز قیام ۱۵ خرداد که سرآغاز حیات دوباره انقلاب اسلامی و تجلی اراده ملت در برابر ظلم بود، گرامی می‌داریم.

همچنین فرارسیدن عید سعید غدیر خم، عید کمال دین و تجلی ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به تمامی شما عاشقان راه حقیقت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در این ایام، بار دیگر فرصتی فراهم شده تا با تأسی به سیره مولای متقیان، دستگیر نیازمندان باشیم. به همین مناسبت، از شما خانواده‌های نیکوکار و مردم ولایت‌مدار دعوت می‌نمایم تا با حضور پرشور خود در «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر»، ضمن گرامیداشت شعائر مذهبی، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و دستگیری از نیازمندان را به نمایش بگذارید.

همچنین به اطلاع می‌رساند که در جریان «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر»، پایگاه‌های کمیته امداد امام استان تهران در طول مسیر میزبان شما عزیزان خواهند بود. امدادگران در این پایگاه‌ها آماده‌اند تا شما را برای پیوستن به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین در قالب پویش به عشق (ع) و مشارکت در اطعام نیازمندان در قالب پویش اطعام علوی راهنمایی کنند.

حضور شما در این جشن بزرگ، بهانه‌ای برای ترویج فرهنگ انفاق و پیوند هرچه بیشتر با سیره امیرالمؤمنین، علی (ع) است. امید است با استعانت از الطاف الهی، در سایه ولایت علوی، همواره در مسیر خدمت به محرومان و اعتلای نام ایران اسلامی موفق و سربلند باشید.

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