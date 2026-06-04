معاون رئیس جمهور اعلام کرد:
نرخ تسهیلات واحدهای تولیدی در روستاها و مناطق محروم به ۱۵ درصد رسید
معاون امور توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: طبق یکی از تفاهمنامههای این معاونت با بانک ها، نرخ تسهیلات واحدهای تولیدی در روستاها و مناطق محروم را به ۱۵ درصد رساندیم و آنهایی که خارج از این مناطق هستند را روی ۲۳ درصد نگه داشتیم.
به گزارش ایلنا، جلسه «ستاد مردمی پشتیبانی از دفاع رمضان» به میزبانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و با حضور نمایندگانی از ارگان ها، سازمانها و انجمنها برگزار شد.
عبدالکریم حسین زاده معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در این نشست با اشاره به سرکشی خود و نمایندگانش به ۱۷ استان در ایام جنگ تحمیلی رمضان، گفت: این جنگ با همه شر مطلقی که داشت، ثروتی را به وجود آورد که آن انسجام ملی در ملت ما بود. حفاظت از این ثروت خیلی مهم است. انگار آن هویت ایرانیت فارغ از رنگها، مذاهب، اقوام تفکرها و اندیشهها، همه ما را دوباره ساخت.
وی با بیان اینکه جامعه امروز از نگاههای سیاسی اصولگرا، اصلاح طلب و شیعه و سنی عبور کرده است، مهمترین مسوولیت مسولان را نگاهداشت این هویت و همبستگی ملی عنوان کرد و افزود: ما وظیفه خودمان میدانیم که در حفظ همدلی و ایستادگی مردم پیشگام باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در ادامه تاکید کرد: اینکه شهروندان اعتراض دارند اما به کسانی که به این سرزمین حمله میکنند فرصت نمیدهند، از شعور بالای سیاسی آنان است؛ در همین ایران خیلیها منتظر این بودند که بلوچ و کرد و لر و … تفنگ دست بگیرند. اما در دوران جنگ همه از میهن خودشان پاسداری کردند که این را باید ارج نهاد.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همه بچههای این سرزمین، فرزندان ایران هستند. زمان تعطیل کردن شعارها و بازگشت واقعی به نهاد ملت است تا از همه ظرفیتهای درون سرزمینی ایران برای بازسازی پسا جنگ استفاده کنیم.
حسین زاده در این نشست با اشاره انعقاد ۷ تفاهمنامه معاونت با بانکهای مختلف در سال جاری، گفت: طبق یکی از این تفاهمنامهها نرخ تسهیلات واحدهای تولیدی در روستاها و مناطق محروم را به ۱۵ درصد رساندیم و آنهایی که خارج از این مناطق هستند را روی ۲۳ درصد نگه داشتیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: نگاه اشتباهی درباره محرومیتزدایی در کشور وجود دارد که همه فکر میکنند محرومیتزدایی یعنی توزیع پول! ما اعتقاد داریم محرومیتزدایی یعنی تولید، یعنی خلق ارزش و اینکه روی ظرفیت روستاها تمرکز کنیم و مردم را از این طریق ثروتمند کنیم. ما اصلا قائل به تکدیگری و اینکه مردم چشمانشان به دست ما باشد، نیستیم. مردم ایران همیشه خودساخته بودند و باید مردم را از تماشاگری به بازیگری و نقش آفرینی بازگردانیم.
حسین زاده با اشاره به فعالیت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای ارتقای ارائه تسهیلات جهت توانمندسازی مناطق کم برخوردار ایران گفت: ما ساختارها را اصلاح کردیم و ۴ اداره کل آموزش و پرورش، توانمندسازی، اشتغالزایی و سرمایهگذاری ایجاد کردیم که همه اینها تبدیل به یک بازو برای کمک به ما شدند تا قویتر باشیم؛ در زمینه تعطیلی کسب و کارها میتوانیم حمایتگر بوده و تسهیلات کم بهره به آنان اختصاص دهیم.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری؛ در این جلسه همچنین توضیحاتی درباره فعالیتها و اقدامات دستگاهها، سازمانها و انجمنهای مردم نهاد برای ارائه خدمات بهتر به استانها و شهرستانهای کشور ارائه شد.
یکی از مسائل مورد توجه در این نشست ارائه خدماتهای اجتماعی و سلامت روان به استانها و شهرستانهای درگیر در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود که بر این اساس ارائه کمکهای اولیه روان شناختی به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی آغاز شده است. «آسیبهای اجتماعی ناشی از جنگ تحمیلی علیه مردم ایران» مبحث دیگر مطرح شده در این جلسه بود که به گفته دستگاههای ذی ربط حاضر در این جلسه باید برای رفع آنان و استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی جهت پیشگیری از آسیبها اقدام شود.