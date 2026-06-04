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کشف انبار احتکار ارزاق عمومی ۵۰۰ میلیارد ریالی

کشف انبار احتکار ارزاق عمومی ۵۰۰ میلیارد ریالی
کد خبر : 1794245
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مأموران پلیس آگاهی شفت از یک انبار، مقادیر زیادی ارزاق عمومی و اقلام قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد تومان کشف کردند.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در راستای مقابله با احتکار کالا و تأمین مایحتاج عمومی مردم، مأموران پلیس آگاهی شهرستات شفت با اشراف اطلاعاتی یک انبار احتکار اقلام مصرفی را شناسایی کردند. 

پس از هماهنگی‌های قضائی و در بازرسی از محل موردنظر ۳۲۴ لیتر روغن مایع سرخ‌کردنی، ۲۵۰۰ کیلو کره، ۲۰۰ کیلو شکر، ۷۰۰۰۰ کیلو پنیر و ۳۲۰۰ کیلو قند، ۲۱۰۰ کیلو ماکارونی، ۹۷۰ کیلو چای، ۳۶۰۰ کیلو خرما، ۱۹۴۶ کیلو حبوبات، ۵۰۰۰ لیتر مایع ظرفشویی و دستشویی و… کشف و ضبط شد. 

بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش این اقلام احتکاری و قاچاق بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 

به گزارش پلیس، در این رابطه، یک متهم ۴۴ساله شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

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