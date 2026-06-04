نادعلی:
دشمنان با جنگ روانی به دنبال تضعیف ملت ایران هستند
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف پس از شهادت رهبر انقلاب، این حضور را تحقق تعبیر «ملت مبعوثشده» دانست و تأکید کرد که امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور در گرو ایستادگی مردم، تبعیت از رهنمودهای رهبری و حفظ وحدت ملی است.
به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در مراسمی با تبریک دهه ولایت، عید سعید غدیر خم و سالروز میلاد امام هادی (ع)، بر نقش تعیینکننده مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به حوادث ماههای اخیر و شهادت رهبر انقلاب، اظهار کرد: همانگونه که ایشان پیشبینی کرده بودند، ملت ایران پس از این حادثه بزرگ «مبعوث شد» و با حضور گسترده و مستمر خود در صحنههای مختلف، مسئولیت حفظ کشور و امنیت ملی را بر عهده گرفت.
نادعلی با بیان اینکه حضور مردم در روزهای دشوار، نشانه پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی است، افزود: این حضور نشان داد که مردم همواره در کنار نظام، رهبری و ارزشهای انقلاب ایستادهاند و مهمترین سرمایه کشور محسوب میشوند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به نقش بانوان در عرصههای اجتماعی و انقلابی، خاطرنشان کرد: حضور گسترده زنان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و انقلابی، نشاندهنده جایگاه اثرگذار آنان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در برابر سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادهاند و ملت ایران همچنان از مردم لبنان و جریان مقاومت حمایت میکند.
نادعلی با تأکید بر اینکه دشمنان از ابزارهای مختلف از جمله جنگ روانی برای ضربه زدن به ملت ایران استفاده میکنند، افزود: تجربههای گذشته نشان داده که هر زمان مردم در کنار یکدیگر و در کنار رهبری قرار گرفتهاند، همه توطئهها و فشارها خنثی شده است.
وی همچنین بر ضرورت حفظ همدلی و مواسات اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن بر مشکلات اقتصادی تمرکز کرده، گروههای مردمی، هیئات، مساجد، خیریهها و مجموعههای جهادی باید همچون دوران کرونا برای کمک به اقشار نیازمند و کاهش آسیبهای اجتماعی بیش از گذشته فعال باشند.
به گزارش شهر، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، وحدت ملی، حمایت از ولایت فقیه و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی را از مهمترین نیازهای امروز کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ انسجام و ایستادگی، مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه دهد.