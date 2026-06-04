دشمنان با جنگ روانی به دنبال تضعیف ملت ایران هستند

به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در مراسمی با تبریک دهه ولایت، عید سعید غدیر خم و سالروز میلاد امام هادی (ع)، بر نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به حوادث ماه‌های اخیر و شهادت رهبر انقلاب، اظهار کرد: همان‌گونه که ایشان پیش‌بینی کرده بودند، ملت ایران پس از این حادثه بزرگ «مبعوث شد» و با حضور گسترده و مستمر خود در صحنه‌های مختلف، مسئولیت حفظ کشور و امنیت ملی را بر عهده گرفت.

نادعلی با بیان اینکه حضور مردم در روزهای دشوار، نشانه پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است، افزود: این حضور نشان داد که مردم همواره در کنار نظام، رهبری و ارزش‌های انقلاب ایستاده‌اند و مهم‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به نقش بانوان در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی، خاطرنشان کرد: حضور گسترده زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و انقلابی، نشان‌دهنده جایگاه اثرگذار آنان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و ملت ایران همچنان از مردم لبنان و جریان مقاومت حمایت می‌کند.

نادعلی با تأکید بر اینکه دشمنان از ابزارهای مختلف از جمله جنگ روانی برای ضربه زدن به ملت ایران استفاده می‌کنند، افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده که هر زمان مردم در کنار یکدیگر و در کنار رهبری قرار گرفته‌اند، همه توطئه‌ها و فشارها خنثی شده است.

وی همچنین بر ضرورت حفظ همدلی و مواسات اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن بر مشکلات اقتصادی تمرکز کرده، گروه‌های مردمی، هیئات، مساجد، خیریه‌ها و مجموعه‌های جهادی باید همچون دوران کرونا برای کمک به اقشار نیازمند و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیش از گذشته فعال باشند.

به گزارش شهر، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، وحدت ملی، حمایت از ولایت فقیه و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ انسجام و ایستادگی، مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه دهد.

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