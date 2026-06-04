بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال که طی ساعات گذشته به دلیل مدیریت ترافیک با محدودیت تردد مواجه بودند، از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز ۱۴ خرداد با بهبود شرایط ترافیکی به صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در هر دو مسیر برای مسافران امکان‌پذیر است.

جانشین پلیس راه در ادامه گفت: در محور جاده چالوس ترافیک در مسیر شمال به جنوب و در محدوده‌های مرزن‌آباد و میانک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در جاده هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت و در محدوده‌های پلور، زیار و رینه–لاریجان سنگین است.

همچنین در محور جاده فیروزکوه ترافیک در مسیر جنوب به شمال و حدفاصل گیلاوند تا دماوند سنگین اعلام شده است.

به گفته وی در آزادراه قم–تهران نیز در محدوده شکرباد ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی ادامه داد: در سایر محورهای شمالی از جمله تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و قزوین–رشت، تردد در هر دو مسیر روان گزارش می‌شود.

وی در ادامه درباره وضعیت جوی محورهای کشور گفت: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و در برخی محورهای استان‌های گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران و مه‌گرفتگی مشاهده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و زمان حرکت خود را با شرایط ترافیکی هماهنگ کنند.

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