بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال
جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال که طی ساعات گذشته به دلیل مدیریت ترافیک با محدودیت تردد مواجه بودند، از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز ۱۴ خرداد با بهبود شرایط ترافیکی به صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در هر دو مسیر برای مسافران امکانپذیر است.
جانشین پلیس راه در ادامه گفت: در محور جاده چالوس ترافیک در مسیر شمال به جنوب و در محدودههای مرزنآباد و میانک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در جاده هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت و در محدودههای پلور، زیار و رینه–لاریجان سنگین است.
همچنین در محور جاده فیروزکوه ترافیک در مسیر جنوب به شمال و حدفاصل گیلاوند تا دماوند سنگین اعلام شده است.
به گفته وی در آزادراه قم–تهران نیز در محدوده شکرباد ترافیک سنگین جریان دارد.
سرهنگ محبی ادامه داد: در سایر محورهای شمالی از جمله تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و قزوین–رشت، تردد در هر دو مسیر روان گزارش میشود.
وی در ادامه درباره وضعیت جوی محورهای کشور گفت: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و در برخی محورهای استانهای گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران و مهگرفتگی مشاهده میشود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شده و زمان حرکت خود را با شرایط ترافیکی هماهنگ کنند.