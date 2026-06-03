کاهش نرخ تنبلی چشم به ۱.۵ درصد

به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی چهارشنبه ۱۳ خرداد در نشست تخصصی طرح کوهورت نابینایان اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد یادگیری انسان از طریق بینایی شکل می‌گیرد و به همین دلیل توجه به حوزه بینایی و نابینایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به سه محور اصلی فعالیت‌های مرکز نگاه مهر آفتاب شامل ارتقاء کیفیت زندگی، پیشگیری از نابینایی و فرهنگ‌سازی اجتماعی افزود: این مجموعه توانسته با بهره‌گیری از استانداردهای مناسب در حوزه فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و فرآیندهای اجرایی، الگویی موفق برای ارائه خدمات به نابینایان ایجاد کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه کیفیت زندگی افراد دارای آسیب بینایی بر سه رکن آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال استوار است، گفت: سازمان بهزیستی آمادگی دارد در هر سه حوزه از فعالیت‌های این مرکز حمایت کند و زمینه توسعه فرصت‌های شغلی برای نابینایان را گسترش دهد.

حسینی همچنین به دستاوردهای کشور در حوزه پیشگیری از نابینایی اشاره کرد و گفت: تاکنون صدها هزار کودک از خطر نابینایی و کم‌بینایی نجات یافته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت اظهار کرد: رویکردهای جدید بر دارایی‌محوری استوار است، نه کمبودمحوری. افراد نابینا دارای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که در صورت شناسایی و حمایت، می‌توانند نقش مؤثری در اقتصاد دیجیتال، اقتصاد مراقبتی و سایر عرصه‌های اجتماعی ایفا کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی صندوق حمایت و توانمندسازی فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت خبر داد و افزود: این صندوق با هدف توسعه اشتغال و حمایت از طرح‌های نوآورانه افراد دارای معلولیت ایجاد شده و می‌تواند پشتوانه‌ای برای گسترش فعالیت‌های تخصصی در این حوزه باشد.

وی همچنین بر نقش تشکل‌های مردمی و خیریه‌ها در توسعه خدمات اجتماعی تأکید کرد و گفت: راهبرد سازمان بهزیستی حرکت در کنار مردم و تقویت زیست‌بوم مشارکت‌های اجتماعی است. توسعه موضوعی، جغرافیایی و قشری فعالیت‌های خیرخواهانه از اولویت‌های سازمان به شمار می‌رود.

حسینی در پایان با قدردانی از مدیران، خیران و فعالان مرکز «نگاه مهر آفتاب» کرمان اظهار کرد: الگوهای موفقی از این دست باید شناسایی، حمایت و در سراسر کشور ترویج شوند تا زمینه ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت بیش از پیش فراهم شود.

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