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رئیس سازمان بهزیستی کشور:

کاهش نرخ تنبلی چشم به ۱.۵ درصد

کاهش نرخ تنبلی چشم به ۱.۵ درصد
کد خبر : 1794020
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رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ایران با اجرای برنامه‌های گسترده غربالگری توانسته نرخ تنبلی چشم را از میانگین ۳.۵ درصد جهانی به ۱.۵ درصد کاهش دهد.

به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی چهارشنبه ۱۳ خرداد در نشست تخصصی طرح کوهورت نابینایان اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد یادگیری انسان از طریق بینایی شکل می‌گیرد و به همین دلیل توجه به حوزه بینایی و نابینایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به سه محور اصلی فعالیت‌های مرکز نگاه مهر آفتاب شامل ارتقاء کیفیت زندگی، پیشگیری از نابینایی و فرهنگ‌سازی اجتماعی افزود: این مجموعه توانسته با بهره‌گیری از استانداردهای مناسب در حوزه فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و فرآیندهای اجرایی، الگویی موفق برای ارائه خدمات به نابینایان ایجاد کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه کیفیت زندگی افراد دارای آسیب بینایی بر سه رکن آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال استوار است، گفت: سازمان بهزیستی آمادگی دارد در هر سه حوزه از فعالیت‌های این مرکز حمایت کند و زمینه توسعه فرصت‌های شغلی برای نابینایان را گسترش دهد.

حسینی همچنین به دستاوردهای کشور در حوزه پیشگیری از نابینایی اشاره کرد و گفت: تاکنون صدها هزار کودک از خطر نابینایی و کم‌بینایی نجات یافته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت اظهار کرد: رویکردهای جدید بر دارایی‌محوری استوار است، نه کمبودمحوری. افراد نابینا دارای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که در صورت شناسایی و حمایت، می‌توانند نقش مؤثری در اقتصاد دیجیتال، اقتصاد مراقبتی و سایر عرصه‌های اجتماعی ایفا کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی صندوق حمایت و توانمندسازی فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت خبر داد و افزود: این صندوق با هدف توسعه اشتغال و حمایت از طرح‌های نوآورانه افراد دارای معلولیت ایجاد شده و می‌تواند پشتوانه‌ای برای گسترش فعالیت‌های تخصصی در این حوزه باشد.

وی همچنین بر نقش تشکل‌های مردمی و خیریه‌ها در توسعه خدمات اجتماعی تأکید کرد و گفت: راهبرد سازمان بهزیستی حرکت در کنار مردم و تقویت زیست‌بوم مشارکت‌های اجتماعی است. توسعه موضوعی، جغرافیایی و قشری فعالیت‌های خیرخواهانه از اولویت‌های سازمان به شمار می‌رود.

حسینی در پایان با قدردانی از مدیران، خیران و فعالان مرکز «نگاه مهر آفتاب» کرمان اظهار کرد: الگوهای موفقی از این دست باید شناسایی، حمایت و در سراسر کشور ترویج شوند تا زمینه ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت بیش از پیش فراهم شود.

 

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