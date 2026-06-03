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آماده‌باش ۱۷۰۰ کارشناس اورژانس برای مراسم سالگرد ارتحال امام

آماده‌باش ۱۷۰۰ کارشناس اورژانس برای مراسم سالگرد ارتحال امام
کد خبر : 1794015
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رئیس سازمان اورژانس استان تهران از آماده‌ باش ۱۷۰۰ کارشناس اورژانس برای مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و جشن غدیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل توکلی در توضیح بیشتر اقدامات اورژانس تهران، گفت: با توجه به تلاقی مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و جشن غدیر،  اورژانس استان تهران با دو فروند بالگرد، ۱۲۵ آمبولانس، ۸۵ موتورلانس و ۸ اتوبوس آمبولانس در این دو مراسم حاضر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ۱۷۰۰ نفر از کارشناسان اورژانس فردا در کنار مردم خواهند بود، افزود: همچنین با همراهی بیمه مرکزی و بیمه ایران، همه زائران مراسم سالگرد ارتحال تحت پوشش «بیمه زائر» قرار گرفتند.

 

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