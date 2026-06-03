پیام بنیاد شهید به مناسبت ۱۴ و ۱۵ خرداد
بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی سالروز ارتحال امام خمینی (ره) را تسلیت گفته و یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد که نقطه عطف مبارزات در برابر طاغوتیان بودند را گرامی میدارد.
به گزارش ایلنا به نقل از ایثار، بنیاد شهید و امور ایثارگران سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) را محضر ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد که نقطه عطف مبارزات ملت شریف ایران در برابر طاغوتیان بودند را گرامی میدارد. به یقین اقتدار و صلابت امروز کشور، مرهون دوراندیشی امامین انقلاب بوده و با خون پاک شهیدان تضمین شده است و به همین مناسبت پیامی را صارد کرد.
در متن پیام آمده است: روزهای میانی خردادماه، یادآور رخدادهایی ماندگار و سرنوشتساز در تاریخ این مرز و بوم است. چهاردهم خرداد ۱۳۶۸، سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و سوگ بزرگ ملتی است که رهبری الهی و بیبدیل خود را از دست داد و پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، روایتگر قیامی تاریخی است که نقطه آغاز نهضتی عظیم و سرنوشتساز در تاریخ معاصر ایران شد.
امام خمینی (ره) رهبری حکیم، اندیشمندی بزرگ و شخصیتی اثرگذار بود که مسیر حرکت ملت ایران را دگرگون ساخت. ایشان با تکیه بر ایمان، مردمسالاری دینی و روحیه خودباوری، نهضتی را بنیان نهاد که به بیداری ملت ایران و الهامبخشی به آزادیخواهان و مسلمانان جهان انجامید. هنگامی که رژیم پهلوی ایشان را به دلیل روشنگریها و مبارزاتش دستگیر کرد، مردم آگاه و انقلابی ایران به صحنه آمدند و با قیام تاریخی پانزدهم خرداد، نخستین برگهای حماسه انقلاب اسلامی را رقم زدند؛ انقلابی که با زعامت امام خمینی (ره)، بساط وابستگی، استبداد و سلطه بیگانگان را از این سرزمین برچید.
امام خمینی (ره) جایگاهی ویژه در دل مردم، رزمندگان و شهیدان داشت. ارادت خالصانه شهدا به آن رهبر فرزانه را میتوان در وصیتنامههای نورانی آنان مشاهده کرد؛ آنجا که بر حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی، تبعیت از ولایت و پاسداری از راه امام تأکید میکنند و این پیوند عمیق اعتقادی را به زیباترین شکل به نمایش میگذارند.
چهاردهم خردادماه، سالروز عروج آزادمردی بزرگ است که مکتبی الهی و انسانساز را در ایران اسلامی بنیان نهاد، در برابر استبداد و استعمار ایستاد و به عنوان صدای رسای مظلومان و مستضعفان جهان شناخته شد. یاد و نام آن رهبر کبیر و شهدای والامقامی که در مسیر تحقق آرمانهای او جان خویش را فدا کردند، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد ماند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) را محضر ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد که نقطه عطف مبارزات ملت شریف ایران در برابر طاغوتیان بودند را گرامی میدارد. به یقین اقتدار و صلابت امروز کشور، مرهون دوراندیشی امامین انقلاب بوده و با خون پاک شهیدان تضمین شده است.