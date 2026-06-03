آزمون کاردانی مهارتی ۲۰ شهریور برگزار می شود

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ برگزاری آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ برای رشته‌های باآزمون را اعلام کرد.

به دنبال انتشار اطلاعیه و دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، آزمون آن دسته از مجموعه های ثبت نامی که پذیرش آنها با آزمون است در روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

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