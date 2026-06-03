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اطلاعیه بهشت زهرا در رابطه با محدودیت ارائه خدمات تشریفات مراسم یادبود در روز ۱۴ خرداد

اطلاعیه بهشت زهرا در رابطه با محدودیت ارائه خدمات تشریفات مراسم یادبود در روز ۱۴ خرداد
کد خبر : 1793884
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سازمان بهشت حضرت زهرا(س) و آرامستان‌های شهر تهران در رابطه با محدودیت ارائه خدمات تشریفات مراسم یادبود در روز ۱۴ خردادماه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) اعلام کرد: به آگاهی شهروندان ارجمند تهران می‌رساند، با توجه به حضور گسترده زائران جهت برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در روز ۱۴ خردادماه، امکان ارائه خدمات و برگزاری مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد متوفیان در مجموعه بهشت زهرا(س) میسر نخواهد بود.

از خانواده‌های محترمی که در سوگ عزیزان خود به سر می‌برند، صمیمانه درخواست می‌شود به منظور تسهیل خدمت‌رسانی و مدیریت مناسب مراسم مذکور، برگزاری آیین‌های یادبود خود را به روزهای دیگر موکول فرمایند.

پیشاپیش از همکاری، همراهی و حسن‌توجه شهروندان گرامی سپاسگزاریم.

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