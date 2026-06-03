«احمد نجاتیان» رئیس سازمان نظام پرستاری در خصوص درخواست پرستاران مبنی بر اجرای فوری فوق العاده خاص به خبرنگار ایلنا گفت: امسال با یک پدیده خاص در زمینه حقوق و مزایا در کشور مواجه هستیم. هرساله تفاوت‌هایی در این زمینه وجود داشته، اما امسال این تفاوت‌ها به شکل کاملاً غیرمنطقی و ناعادلانه‌ای ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در ابتدای سال، شاهد افزایش حقوق همکاران محترم هیئت علمی بودیم که به نظر می‌رسد تنها نهاد قانونی که به میزان تورم کشور افزایش حقوق داشته، هیئت علمی بوده است. با این حال، انتظار می‌رفت سایر بخش‌های نظام سلامت و کارکنان نیز با همین نسبت افزایش درآمد داشته باشند.

او افزود: ما مشاهده کردیم که در حوزه‌های دیگر نظام سلامت، به دلیل تنوع گروه‌ها، همکاران هیئت علمی افزایش حقوق قابل توجهی داشتند. همکاران شرکتی تحت پوشش قانون کار حدود ۶۰ درصد افزایش حقوق دریافت کردند. اما عمده همکاران پرستار که نیروهای رسمی وزارت بهداشت و دستگاه‌های مختلف هستند، تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش درآمد داشتند.

نجاتیان در ادامه توضیح داد: این موضوع به ایجاد مشکلاتی در نظام سلامت منجر شده است، به‌طوری که در برخی بخش‌ها، مدیر یا سرپرستار یک بخش حقوق کمتری نسبت به نیروهای زیرمجموعه خود که عمدتاً نیروهای خدماتی یا شرکتی هستند، دریافت می‌کند. این وضعیت باعث بروز نارضایتی جدی در میان کارکنان شده است.

به گفته وی، این‌ عدم تعادل و تصمیم‌گیری غیرهماهنگ باعث شده که وضعیت حقوق و مزایا به نوعی جزیره‌ای شود. یعنی یک گروه برای اعضای محترم هیئت علمی، گروه دیگری برای همکاران تحت پوشش قانون کار و همچنین مجلس برای نیروهای رسمی تصمیم‌گیری کرده، بدون اینکه این تصمیمات هیچ تناسبی با یکدیگر داشته باشند.

رئیس سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: در نامه‌نگاری‌هایی که با دولت و سازمان اداری و استخدامی انجام دادیم، یکی از راهکارهایی که پیشنهاد کردیم، استفاده از یک مکانیزم فوق‌العاده خاص برای جبران این نابرابری‌ها برای کارکنان بود. زیرا واقعاً کارکنان رسمی، افزایش حقوقی که دریافت می‌کنند، نه تنها متناسب با تورم نیست، بلکه حتی با دیگر گروه‌ها نیز در مقایسه با هم، تفاوت معناداری دارد.

نجاتیان با بیان اینکه این درخواست به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده و موافقت اولیه آن نیز دریافت گردیده است، گفت: پیشنهاد شده که این موضوع از طریق وزارت بهداشت پیگیری شود. همچنین، بر اساس یک اعلامیه غیررسمی که مشاهده کردم، به نظر می‌رسد پیشنهادات وزارت بهداشت نیز به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است. این پیشنهادات شامل بحث‌های مربوط به فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده جذب می‌شود. این اقدامات می‌تواند به جبران نابرابری‌ها و ایجاد تعادل در حقوق و مزایای کارکنان نظام سلامت کمک کند.

وی در پایان تاکید کرد: همچنین در مورد کاهش ساعت کاری کارکنان در ایام جنگ و همچنین برای صرفه‌جویی در انرژی، به نظر می‌رسد که در حوزه پرستاری چنین کاهش ساعتی اعمال نشده است. وزارت بهداشت ادعا می‌کند که نامه‌ای در این زمینه ارسال شده و در انتظار بررسی آن در شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی هستیم. امیدواریم که این موضوع هر چه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن اعلام شود. پیگیری این موضوع می‌تواند به جبران زحمات پرستاران و بهبود شرایط کاری آن‌ها کمک کند.

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