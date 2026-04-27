رحیمی: اجرای دقیق سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه جوانان ضروری است

رحیمی: اجرای دقیق سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه جوانان ضروری است
در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با معاون وزیر ورزش و جوانان، بر اجرای صحیح سیاست‌های دولت در حوزه جوانان و تقویت نقش این قشر در مدیریت کشور تأکید شد.

به گزارش ایلنا،حسین زمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری با حضور در محل معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با علیرضا رحیمی معاون وزیر و دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های اجراشده در حوزه جوانان استان ارائه داد.

رحیمی در این دیدار گفت: اجرای صحیح سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه جوانان یک ضرورت جدی است و باید زمینه حضور مؤثر و نقش‌آفرینی این قشر در عرصه‌های مختلف کشور بیش از پیش فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت جوانان افزود: به‌کارگیری جوانان در سطوح مدیریتی و اجرایی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در کشور کمک کند.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: فعالیت‌های داوطلبانه جوانان در قالب شبکه‌هایی مانند ایران یاران جوان، به‌ویژه در ایام «جنگ رمضان»، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این قشر در مدیریت بحران‌هاست.

رحیمی ادامه داد: توسعه برنامه‌های مشارکت‌محور و تقویت بسترهای حضور جوانان از اولویت‌های جدی حوزه جوانان است و باید با جدیت دنبال شود.

 

 

اخبار مرتبط
