دستگیری سارقان زن طلا و جواهرات از منازل

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از دستگیری سارقان طلا و جواهرات و کشف ۳ فقره سرقت به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان قاین خبر داد.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرهنگ "محمود علیپور" اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلا و جواهرات در سطح شهرستان قاینات، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی آن شهرستان  قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱طالقانی شهرستان قاینات با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ۲ نفر سارق زن را در سطح شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی پلیسی سارقان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: متهمان ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم و اتهامی شد اما با روبه رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ۳ فقره سرقت طلا و جواهرات به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

وی با اشاره به اینکه اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان گردید؛ تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

