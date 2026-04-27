سرنوشت دو کودک گمشده در شهریار + عکس
دو کودک گمشده در شهریار با تلاش پلیس به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ «علی خدابخشی» رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران در تشریح جزئیات خبر اظهار داشت: در ساعت 20 روز گذشته گزارش مفقودی 2کودک 7 ساله ساکن اطراف شهریار از سوی خانواده آنان به پلیس آگاهی غرب استان تهران اعلام شد که بلافاصله چند تیم وارد عمل شدند.
وی افزود: با آغاز عملیات میدانی، جستوجوی گستردهای در سطح شهر، بهویژه در مکانهای عمومی و پارکها انجام شد که سرانجام پس از ساعتها تلاش مداوم، 2 کودک توسط پلیس شناسایی و در سلامت کامل پیدا شدند.
رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران باتأکید برتعهد پلیس نسبت به حفظ امنیت و آرامش شهروندان خاطرنشان کرد: اقدام به موقع و احساس مسئولیت مأموران موجب شد تا این کودکان بدون هیچگونه آسیبی به آغوش خانواده هایشان بازگردند.