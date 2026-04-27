سرنوشت دو کودک گمشده در شهریار + عکس

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ «علی خدابخشی» رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران در تشریح جزئیات خبر اظهار داشت: در ساعت 20 روز گذشته گزارش مفقودی 2کودک 7 ساله ساکن اطراف شهریار از سوی خانواده‌ آنان به پلیس آگاهی غرب استان تهران اعلام شد که بلافاصله چند تیم وارد عمل شدند.

وی افزود: با آغاز عملیات میدانی، جست‌وجوی گسترده‌ای در سطح شهر، به‌ویژه در مکان‌های عمومی و پارک‌ها انجام شد که سرانجام پس از ساعت‌ها تلاش مداوم، 2 کودک توسط پلیس شناسایی و در سلامت کامل پیدا شدند.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران باتأکید برتعهد پلیس نسبت به حفظ امنیت و آرامش شهروندان خاطرنشان کرد: اقدام به‌ موقع و احساس مسئولیت مأموران موجب شد تا این کودکان بدون هیچ‌گونه آسیبی به آغوش خانواده هایشان بازگردند.