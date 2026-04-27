به گزارش ایلنا، سردار "مسعود مصدق" در حاشیه بازدید از یگان ویژه استان اردبیل و در جمع کارکنان یگان گفت: نیرو‌های ما با روحیه‌ای استوار و توکل به خدا، وظیفه دفاع از مرز‌ها و حمایت از مردم را با تمام توان انجام می‌دهند.

وی افزود: مهم‌ترین عوامل حفظ آمادگی رزمی و توان دفاعی یگان‌ها عزت‌نفس کارکنان و باور به اهمیت مأموریت بوده و این ویژگی در میان همه کارکنان به‌طور یکسان دیده می‌شود.

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا، با بیان اینکه در سایه ایمان به خداوند متعال و تکیه بر روحیه خودباوری و پایداری کارکنان نیرو‌های مسلح، آرامش و امنیت امروز کشور حاصل شده است، گفت: ملت ایران همواره قدردان زحمات و قدرت نظامی نیرو‌های مسلح بوده و هستند.

سردار مصدق در ادامه افزود: ملت ایران همواره پشتیبان نیرو‌های مسلح بوده و این همراهی صمیمانه، دلگرمی بزرگی برای رزمندگان در اجرای مأموریت‌های حساس دفاعی به‌شمار می‌رود.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی تمامی کارکنان، اذعان داشت: کارکنان ما با تمام توان و با روحیه‌ای سرشار از ایمان و عزت، در مسیر دفاع از کشور گام برمی‌دارند و ما با افتخار در خدمت ملت بزرگ ایران هستیم.

انتهای پیام/