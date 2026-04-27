کاهش ۵۰ درصدی تصادفات فوتی با اجرای سند ایمنی تهران

به گزارش ایلنا، زینب عبادی در توضیح بیشتر گفت: موضوع ایمنی یکی از مباحث بسیار مهم در بحث حمل و نقل شهری است و ارتباط مستقیم با سلامت دارد. تصادفات یا خسارتی هستند یا جرحی و یا فوتی. در چند سال اخیر سالانه نزدیک به ۶۰۰ نفر را در تصادفات شهر تهران از دست می‌دهیم. آنچه ما در داخل شهر بررسی می‌کنیم، رسیدن به کاهش این آمار و تصادفات به طور کلی است.

به گفته وی، البته چند عامل در این زمینه دخیل است، انسان، راه و شرایط محیطی. متأسفانه بخش اعظم تصادفات از جنس خطای انسانی است و بین ۷۰ تا ۸۵ درصد در این زمینه موثر است. البته نقص فنی و راه هم بخشی از عوامل هستند و برای کاهش سهم این عوامل تلاش لازم را انجام می دهیم. استفاده از گوشی‌های همراه به ویژه در مسیریابی یا خستگی راننده هم عواملی هستند که شدت تصادف را از شرایط معمول بالاتر می‌برند. ما در شهرداری تهران برای اصلاح هندسی، تعمیر مسیر و ابعادی از این دست تلاش می‌کنیم.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: از سال گذشته سند ایمنی شهر تهران را هم عملیاتی کردیم که در شورای ترافیک مصوب شد و با افق ۱۰ ساله شهرداری به کمک سایر عوامل می‌رود. مثلا در بحث آموزش و رسانه کار را پیش می‌بریم. این برنامه با هدف کاهش ۵۰ درصدی تصادفات فوتی طی ۱۰ سال طراحی شده است. البته این مسئله با اقدام شهرداری تهران به تنهایی ممکن نیست. باید دایره آموزش در سنین مختلف را گسترش داد و از بازوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی استفاده کرد تا کانال های ارتباطی هدف را پیش ببرند.

براساس گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، وی خاطر نشان کرد: هر از چندگاهی ما به نقاط ترافیکی شهر سر می زنیم. نقاط حادثه خیز را شناسایی می‌کنیم و از منظر ترافیکی مشکلات آنها را برطرف می‌کنیم تا از فهرست نقاط خطرناک خارج شوند.

انتهای پیام/