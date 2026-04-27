به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ سید عباس صالحی دردیداربا دست اندرکاران حج و زیارت ضمن تشکر از خدمات مستمر کارکنان و مدیران سازمان، به جلسات متعدد برای حج تمتع 1405 اشاره کرد و گفت: چگونگی برگزاری حج با توجه به شرایط ایجاد شده یکی از عمده ترین دغدغه ها بود و خرسندیم که مقدمات این حج که طبق روایات و تاکیدات فقهی واجب شرعی محسوب می شود فراهم شده است؛ هرچند که حجی همراه با دلتنگی خواهیم داشت زیرا همه ساله کارگزاران و زائران در چنین ایامی به دیدار رهبر شهید انقلاب می رفتند. ضمن اینکه نگاه ویژه ایشان به موضوع حج در قبل از موسم، پیام ایشان درطول موسم و همچنین دریافت گزارش پس از موسم نشانگر این اهتمام بود.

وی خاطرنشان کرد: دلتنگی دیگر به خاطر فقدان دکتر شهید بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت است چراکه این شهید بزرگوار نیز در موضوعات زیارتی و حج هموطنان اهتمام ویژه ای به خرج می داد و درآستانه اربعین ایشان، یادش را گرامی می داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبیین چرایی برگزاری حج و لزوم اقدامات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: حضور زائران جمهوری اسلامی ایران درکنگره عظیم حج یک ضرورت محسوب می شود و حکومت نیز به تکلیف خود برای فراهم کردن بسترهای اجرایی آن عمل کرده است.

وی با بیان اینکه خدمات رسانی در سازمان حج و زیارت به ویژه در این جنگ تحمیلی اخیر تعطیل نشد و ضمن پاسخگویی به مردم، شاهد برنامه ریزی برای حج تمتع بودیم گفت: تلاش لازم از سوی شما دست اندرکاران حج صورت پذیرفت لیکن به جهت موضوع حفظ امنیت زائران تصمیم بر دریافت نظر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم وجود داشت که شعام نیز بر عدم تعطیلی حج تاکید نمود و با این روند هیچ تشکیک و تردیدی جهت اعزام باقی نمی ماند بنابراین با تمام قوا در این خصوص حرکت کنید که امیدواریم شاهد حجی خوب و عزتمندانه باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه رعایت برخی نکات به ویژه از سوی زائران و خادمان مهم خواهد بود گفت: رعایت وحدت مطابق منویات امامین انقلاب، اهتمام به عدم تفرقه به ویژه در حج امسال و توجه به قوانین حائزاهمیت می باشد که امیدواریم درنهایت شاهد همان «قیام للناس»و نمادی از اتحاد و وحدت در حج امسال و بیش از گذشته باشیم.

وی با بیان اینکه راه حل کاهش دغدغه های زائران و خانواده های آنها ایجاد بستر اینترنتی و تماس تلفنی مناسب است گفت: اگر نیاز به اقدامات مقتضی در این خصوص وجود دارد می بایست انجام پذیرد تا ارتباط پیوسته و بی وقفه برای کاهش استرس و دغدغه ها انجام پذیرد و از سازمان حج و زیارت و سایر بخش ها که پیگیر این مهم می باشند نیز تشکرمی کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه حجاج کشورمان به عنوان سفیران فرهنگی ایران اسلامی محسوب می شوند گفت: هر کدام از حجاج ما به مثابه یک امت هستند که می توانند با نظم و انضباط خود الگویی از حجاج نمونه و شایسته را نمایش دهند.

صالحی با اشاره به تاثیرات دیپلماسی حج در میان کشورهای اسلامی گفت: همانطور که رهبر شهید انقلاب تاکید داشته اند دیپلماسی باید بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت انجام گیرد و در خصوص «دیپلماسی حج» نیز باید چنین اصولی مورد اهتمام جدی باشد.

وی با بیان اینکه حج فرصت تکرار ناشدنی به لحاظ معنوی و روحی می باشد گفت: حضور در یک ظرفیت مکانی و زمانی مقدس موجب می شود تا انرژی بیکران معنویت و دعا انعکاس یابد و بی تردید امسال این دعاها و نجواهای روحانی با دیگرسنوات کمی متفاوت است زیرا حاجیان به عنوان سفیران ایران اسلامی می توانند دعاهای مستجاب زیادی داشته باشند و برای عزت، اقتدار و سربلندی روزافزون مردم عزیزمان دعا نمایند لذا دست اندرکاران ذیربط در حج و زیارت بر تقویت فرصت های معنوی دراین بازه زمانی کوشا باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ضمن تشکر از همه دست اندرکاران حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه، رئیس سازمان حج و زیارت و تمامی کارکنان، خدمت رسانی درحج تمتع امسال را ویژه و مهم دانست.

