آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی هلالاحمر در ۲۱ استان
بهدنبال پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارشها در بخش وسیعی از کشور، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر از آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی این جمعیت در ۲۱ استان خبر داد.
محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: با توجه به پیشبینی بارش باران برای امروز دوشنبه در ۲۱ استان واقع در نواحی مرکزی، غرب و شمال غرب کشور، تمامی تیمهای عملیاتی، واکنش سریع و پایگاههای امدادونجات برای مقابله با حوادث احتمالی در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
وی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به پیشبینی بارش باران برای امروز دوشنبه در ۲۱ استان واقع در نواحی مرکزی، غرب و شمال غرب کشور، تمامی تیمهای عملیاتی، واکنش سریع و پایگاههای امدادونجات برای مقابله با حوادث احتمالی در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت افزود:برای تهران نیز از بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد و مه رقیق پیشبینی شده است. امدادگران ما جهت امدادرسانی در نقاط پرخطر و محورهای مواصلاتی مستقر شده و آمادگی کامل جهت مقابله با سیلاب و آبگرفتگیهای احتمالی وجود دارد.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر خدمات شبانهروزی این جمعیت خاطرنشان کرد: سامانه ۱۱۲ ندای امدادونجات بهصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هموطنان است. از شهروندان عزیز تقاضا میشود در صورت بروز هرگونه حادثه یا گرفتار شدن در شرایط جوی ناپایدار، بلافاصله با این شماره تماس بگیرند تا نزدیکترین تیم عملیاتی به محل اعزام شود.
کبادی در پایان به مردم توصیه کرد از اتراق در حاشیه رودخانهها و صعود به ارتفاعات در استانهای تحت تاثیر بارش خودداری کرده و پیش از تردد در جادهها از وضعیت ایمنی مسیرها اطمینان حاصل کنند.