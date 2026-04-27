فراخوان جذب داوطلب پزشکی، پیراپزشکی و پشتیبانی برای همکاری در اربعین

به گزارش ایلنا، مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در این رابطه گفت: مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در نظر دارد همانند سنوات قبل جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائرین معزز عتبات عالیات و شرکت کنندگان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) نسبت به اعزام کادر پزشکی، پیراپزشکی و پشتیبانی داوطلب و متقاضی به پایگاه‌های درمانی این مرکز در عملیات اربعین سال 1405 به کشور عراق اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان و داوطلبان عزیز می‌توانند با در نظر داشتن داوطلبانه بودن خدمات و شرایط مندرج در فراخوان، با استفاده از دستگاه رایانه و رایانه همراه(لپ تاپ) از تاریخ 26/01/1405 به آدرس www.hmc.ir مراجعه و ضمن ثبت نام و یا تکمیل و بروزرسانی اطلاعات شخصی و گذرنامه‌ای خود، فرمهای مربوطه را تکمیل کنند.

مرعشی ادامه داد: کادر پزشکی مورد نیاز در این ماموریت شامل متخصصین قلب و عروق، داخلی، طب اورژانس، زنان و زایمان، عفونی، ارتوپدی، اطفال، جراحی عمومی، مغز و اعصاب، بیهوشی و روانپزشکی و پزشک عمومی است. همچنین تیم پیراپزشکان شامل، پرستار، تکنسین فوریتهای پزشکی، کارشناس بیهوشی، کارشناس اتاق عمل، داروساز و تکنسین دارویی، مهندسی تجهیزات پزشکی، ماما، متخصص یا کارشناس و تکنسین آزمایشگاه، متخصص یا کارشناس رادیولوژی و بهیار خواهد بود.

وی افزود: نیروهای پشتیبانی مورد نیاز نیز شامل مترجم عرب زبان، کارشناس IT، خدمات بیمارستانی، خدمات عمومی، تاسیسات و نیروی پذیرش است. بعد از اتمام عملیات و بازگشت به ایران، برای شرکت کنندگان عزیز در صورت ارائه فرم درخواست تکمیل شده و مدارک مورد نیاز، گواهی حضور در عملیات صادر خواهد شد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، لازم به ذکر است، در صورت داشتن سوال و هماهنگی، همکاران ما با شماره‌های 86744123-021 ، 86744116 -021، 86744306-021 پاسخگو هستند.

