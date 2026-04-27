درگیری فامیلی و تصمیم به قتل

کد خبر : 1778696
پلیس اطلاعات تهران موفق شد مردی را که به دلیل اختلاف فامیلی قصد داشت با کلت کمری قتل مرتکب شود، در شرق تهران دستگیر و سلاح او را کشف کند.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران پلیس اطلاعات فاتب موفق به شناسایی و دستگیری متهم مسلحی شدند که قصد ارتکاب قتل در تهران را داشت.

این فرد در پی یک درگیری فامیلی در یکی از استان‌های مرکزی، سلاح کلت کمری تهیه و جهت هدف قرار دادن طرف مقابل به تهران مراجعه کرده بود.

مأموران با رصد دقیق و جمع‌آوری شواهد و قرائن لازم، اقدام به دستگیری ضربتی متهم در مخفیگاه وی در شرق تهران کردند و یک قبضه سلاح کلت کمری از وی کشف شد.

متهم ضمن اعتراف به قصد حمله به فرد مورد خصومت، به انگیزه شخصی و خصومت‌های فامیلی اشاره کرد.

پلیس با تأکید بر اهمیت پیشگیری از جرائم ناشی از خصومت و تعصبات شخصی، هشدار داد: پشیمانی دیرهنگام متهمان بسیاری از قتل‌ها را به همراه دارد و هرگونه دامن زدن به اختلافات می‌تواند به فجایع جبران‌ناپذیر منجر شود.

