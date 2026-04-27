خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با بدرقه رئیس سازمان حج و زیارت؛

نخستین پرواز زائران ایرانی حج تمتع، رهسپار مدینه شد
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین پرواز رسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵ شامل ۲۶۰ نفر از زائران جمهوری اسلامی ایران فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد مدینه منوره ترک کرد و زائران ایرانی تا ساعتی دیگردر شهر پیامبر حضور می‌یابند.

به گزارش ایلنا، آیین بدرقه ۲۶۰ زائر ایرانی امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، جمعی از مدیران سازمان و جمعی از مدیران دستگاه‌های همکار برگزار شد.

این اولین گروه اعزامی زائران کشورمان هستند که طبق برنامه ریزی صورت گرفته عازم مدینه النبی شده‌اند و طبق جداول پروازی سایر زائران نیز رفته رفته به سرزمین وحی رهسپار خواهند شد.

گفتنی است که شنبه ۵ اردیبهشت ماه نیز نخستین گروه عوامل اجرایی و فرهنگی رهسپار مدینه منوره شدند تا مقدمات حضور زائران ایرانی را فراهم آورند.

علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت درحاشیه اعزام نخستین کاروان زائران حج امسال گفت: ما برای تمامی سناریو‌های اعزام آمادگی داشته‌ایم که بحمدالله با بازگشایی مرز‌های هوایی و با مساعدت دست اندرکاران ذیربط در سازمان هواپیمایی و ایران ایر، نخستین کاروان‌های زائران رهسپار سرزمین وحی شدند.

وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات اجرایی برای زائران ایرانی اندیشیده شده است گفت:امیدواریم زائران کشورمان سفری توام با عزت، کرامت و امنیت داشته باشند و با رفتار خود همانند همیشه الگویی ازنظم، انضباط و فرهنگ ایرانی باشند.

 طبق برنامه ریزی‌ها نخستین پرواز‌های بازگشت هم قرار است از یازدهم خرداد آغاز شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید