نخستین پرواز زائران ایرانی حج تمتع، رهسپار مدینه شد

به گزارش ایلنا، آیین بدرقه ۲۶۰ زائر ایرانی امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، جمعی از مدیران سازمان و جمعی از مدیران دستگاه‌های همکار برگزار شد.

این اولین گروه اعزامی زائران کشورمان هستند که طبق برنامه ریزی صورت گرفته عازم مدینه النبی شده‌اند و طبق جداول پروازی سایر زائران نیز رفته رفته به سرزمین وحی رهسپار خواهند شد.

گفتنی است که شنبه ۵ اردیبهشت ماه نیز نخستین گروه عوامل اجرایی و فرهنگی رهسپار مدینه منوره شدند تا مقدمات حضور زائران ایرانی را فراهم آورند.

علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت درحاشیه اعزام نخستین کاروان زائران حج امسال گفت: ما برای تمامی سناریو‌های اعزام آمادگی داشته‌ایم که بحمدالله با بازگشایی مرز‌های هوایی و با مساعدت دست اندرکاران ذیربط در سازمان هواپیمایی و ایران ایر، نخستین کاروان‌های زائران رهسپار سرزمین وحی شدند.

وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات اجرایی برای زائران ایرانی اندیشیده شده است گفت:امیدواریم زائران کشورمان سفری توام با عزت، کرامت و امنیت داشته باشند و با رفتار خود همانند همیشه الگویی ازنظم، انضباط و فرهنگ ایرانی باشند.

طبق برنامه ریزی‌ها نخستین پرواز‌های بازگشت هم قرار است از یازدهم خرداد آغاز شود.

انتهای پیام/