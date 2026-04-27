۱۰ میلیون تن نخاله ساختمانی در جنگ ایجاد شد؛ نیاز به ۲۰۰ هزار کامیون برای جابهجایی پسماندها
عضو شورای راهبردی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به حجم زیاد تولید پسماند به ویژه نخاله های ساختمانی ناشی از جنگ گفت: در روند جنگ تحمیلی سوم هزاران واحد مسکونی تخریب و حدود ۱۰ میلیون تن نخاله ساختمانی ایجاد شد که با نخالههای معمولی فرق دارند، علاوه بر این جابجایی این حجم پسماند به حدود ۲۰۰ هزار کامیون نیاز داریم.
به گزارش ایلنا، ابوعلی گلزاری اظهار کرد: یک سری بحرانهای محیط زیستی از جمله آلودگی آب، هوا، خاک و مدیریت پسماند را در ایران داریم که بعد از جنگ این بحرانها در کشور تشدید شده اند و ما برای ادامه و بازسازی نیاز به یک نگاه متفاوت تری داریم چون مسیری که قبلا آمده بودیم مسیر درستی حداقل در بازسازی نبوده است.
وی افزود: یعنی بازسازی برگشت به گذشته نیست در بازسازی قرار است که توسعه و محیط زیست را کنار هم داشته باشیم تجربه ای که در دنیا بوده، بعد از جنگها محیط زیست یادشان رفت و توسعه را مد نظر قرار دادند، تجربه ای که در آلمان و ژاپن و بعضی از کشورهای دیگر بوده و بعد از یک دوره متوجه شدند که مسیر اشتباه است و شروع به اصلاح آن کردند.
گلزاری ادامه داد: فجایعی مانند میناماتا در ژاپن یا آلوده شدن رود راین در آلمان را داشتیم و این دقیقاً باعث شد که قوانین سختگیرانه محیط زیستی وضع کنند، به همین علت اگر ما هم همان مسیری که دنیا بعد از جنگ ها پیش رفته بودند را پیش بگیریم، نابرابریهای اجتماعی، آسیبهای اجتماعی و کم بازده بودن مسائل اقتصادی و از بین رفتن بیشتر محیط زیست را خواهیم داشت.
وی گفت: به عنوان مثال اگر مدرسه ای تخریب شده و میخواهیم آنرا بازسازی کنیم بهتر است که مدرسه سبز باشد، یا بیمارستان تخریب شده را سبز و محیط زیستی بازسازی کنیم، باید بتوانیم در کنار توسعه ای که قرار است بعد از جنگ اتفاق بیفتد، محیط زیست را هم در اولویت قرار دهیم.
عضو شورای راهبردی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: در روند جنگ تحمیلی سوم، هزاران واحد مسکونی تخریب و حدود ۱۰ میلیون تن نخاله ساختمانی که با نخالههای ساختمانی معمولی فرق دارد ایجاد شد، میزان زیادی از این پسماندها به مواد شیمیایی و انواع روغن ها آلوده هستند که قطعا نگاه ویژهای را میطلبد، همین حالا برای انتقال این حجم پسماند ساختمانی حدود ۲۰۰ هزار کامیون نیاز داریم.
وی گفت: اگر میخواهیم در ایران به سمت توسعه برگردیم باید بتوانیم مقوله محیط زیست را در اولویت قرار دهیم تا به معنای واقعی توسعه پایدار را داشته باشیم، مطمئناً روز به روز این فجایعی که قبلا بوده و آسیبهایی مانند آلودگی آب، خاک و هوا بر سلامتی انسانها می گذاشت را در آینده نداشته باشیم، می طلبد که تعاملات اجتماعی و بینالمللی زیادی داشته باشیم و بتوانیم از نخبگان محیط زیستی خود استفاده کنیم.