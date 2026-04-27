لیست داروهای ممنوعه در حج اعلام شد

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ حمل، نگهداری و استفاده مواد مخدر از هر نوع و به هر میزان در کشور عربستان جرم محسوب شده و مجازات سنگین و حبس های طولانی مدتی را در برخواهد داشت و براساس قوانین عربستان ورود آنها به این کشور ممنوع می باشد.

مرکز پزشکی حج و زیارت به دلیل اهمیت موضوع، فهرست ۱۴قلم دارو که ورود آنها به عربستان ممنوع بوده اما در بازار دارویی کشور موجود و مصرف می شود را به شرح ذیل اعلام کرده است؛

1-آمپول پتیدین 50 و 100 میلی گرم

2-آمپول مرفین 10 میلی گرم

3-قرص متادون 5 و 20 میلی گرم

4-شربت متادون

5-قرص هیدرومرفین 2 میلی گرم

6-قرص متیل فنیدات هیدرو کلراید

7-قرص ترامادول 50و 100 میلی گرم

8-آمپول ترامادول 50 میلی گرم

9-شربت اکسپکتورانت کدئین

10-قرص استامینوفن کدئین

11-آمپول دیازپام 10 میلی گرم

12-قرص دیازپام 2، 5 و 10 میلی گرم

13-آمپول بوپرنورفین

14-قرص بوپرنورفین

ضمنا زائرانی که داروهای تخصصی به جهت بیماری مصرف می کنند حتما آن را به اندازه ۴۵ روز به همراه نسخه پزشکی مورد تایید پزشک و به صورت انگلیسی به همراه داشته باشند.

گفتنی است عملیات اعزام زائران حج تمتع از فردا هفتم اردیبهشت ماه جاری، طبق برنامه به مقصد فرودگاه مدینه آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/