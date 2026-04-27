لیست داروهای ممنوعه در حج اعلام شد
فهرست آن دسته از داروهای ممنوعه ای که طبق قوانین کشور عربستان، زائران کشورمان در موسم حج نباید به همراه داشته باشند، اعلام شد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ حمل، نگهداری و استفاده مواد مخدر از هر نوع و به هر میزان در کشور عربستان جرم محسوب شده و مجازات سنگین و حبس های طولانی مدتی را در برخواهد داشت و براساس قوانین عربستان ورود آنها به این کشور ممنوع می باشد.
مرکز پزشکی حج و زیارت به دلیل اهمیت موضوع، فهرست ۱۴قلم دارو که ورود آنها به عربستان ممنوع بوده اما در بازار دارویی کشور موجود و مصرف می شود را به شرح ذیل اعلام کرده است؛
1-آمپول پتیدین 50 و 100 میلی گرم
2-آمپول مرفین 10 میلی گرم
3-قرص متادون 5 و 20 میلی گرم
4-شربت متادون
5-قرص هیدرومرفین 2 میلی گرم
6-قرص متیل فنیدات هیدرو کلراید
7-قرص ترامادول 50و 100 میلی گرم
8-آمپول ترامادول 50 میلی گرم
9-شربت اکسپکتورانت کدئین
10-قرص استامینوفن کدئین
11-آمپول دیازپام 10 میلی گرم
12-قرص دیازپام 2، 5 و 10 میلی گرم
13-آمپول بوپرنورفین
14-قرص بوپرنورفین
ضمنا زائرانی که داروهای تخصصی به جهت بیماری مصرف می کنند حتما آن را به اندازه ۴۵ روز به همراه نسخه پزشکی مورد تایید پزشک و به صورت انگلیسی به همراه داشته باشند.
گفتنی است عملیات اعزام زائران حج تمتع از فردا هفتم اردیبهشت ماه جاری، طبق برنامه به مقصد فرودگاه مدینه آغاز خواهد شد.