حمایت از رانندگان آسیبدیده جنگ؛ آغاز فرآیند تعیین خسارت تاکسیها در پایانه ارم سبز
با دستور مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، فرآیند کارشناسی و تعیین خسارت تاکسیهای آسیبدیده ناشی از «جنگ رمضان» از امروز -دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه در پایانه ارم سبز آغاز شد.
به گزارش ایلنا، علی رحیمی در توضیح بیشتر اظهار کرد: در این طرح که با همکاری سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران و نمایندگان شرکتهای بیمه در حال اجراست، تاکسیهای آسیبدیده مورد بازدید میدانی قرار میگیرند تا میزان خسارت وارد شده به آنها بهصورت دقیق مشخص و در کوتاهترین زمان ممکن برای پرداخت نهایی به بیمه معرفی شوند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به اهمیت صیانت از معیشت رانندگان گفت: هدف اصلی این اقدام، تسریع رسیدگی به خسارات وارد شده و حمایت عملی از رانندگان خدوم شبکه حملونقل عمومی است تا بتوانند هرچه سریعتر به چرخه خدمت بازگردند.
وی همچنین از رانندگان درخواست کرد تا برای تسهیل روند بررسیها، با کارشناسان مستقر در محل همکاری کنند و مدارک مربوط به بیمه و مالکیت خودرو را همراه داشته باشند.
بر اساس گزارش سایت شهر، گفتنی است کارشناسی خودروها و تشکیل پروندههای خسارت از ابتدای هفته جاری آغاز شده و تا رفع کامل مشکلات تمامی تاکسیهای آسیبدیده ادامه خواهد داشت.