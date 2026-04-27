استاندار تهران اعلام کرد:
کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت بعد از حمله به انبارها و پالایشگاه نفت
استاندار تهران با اشاره به حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به مخازن سوخت پایتخت، گفت: با همراهی مردم بعد از حمله دشمن به انبارها و پالایشگاه نفت شاهد کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت بودیم؛ به شکلی که حتی یک پمپ بنزین هم تعطیل نشد.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه تقریباً بیش از ۷۵هزار مسجد در مناطق شهری و روستایی کشور وجود دارد، اظهار کرد: این مساجد یک پتانسیل فوقالعادهاند و ما در تهران با توجه به ظرفیتهای بسیار خوب و تجربه موفق گذشته نهادهای دیگر، ورود پیدا کردهایم. در فاز اول ۷۰۰مسجد توسط همکاران ما در 22 نطقه شناسایی شد و زیرساختهای لازم برای کارکرد در شرایط جنگی و بحرانی فراهم شده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط سخت و سناریوهای بحران، این مساجد میتوانند خدماترسانی به مردم را تضمین کنند. ظرفیتسازی در این مساجد شامل نصب پنلهای خورشیدی، ژنراتورها، ذخایر آب اضطراری و امکانات اسکان و تغذیه است که تقریباً میتواند برای یک میلیون نفر در شهر تهران خدمات ارائه دهد.
معتمدیان با تأکید بر نقش هلال احمر اضافه کرد: هلال احمر با شبکه مردمی بیش از پنج میلیون و 800 هزار نفر، یکی از بزرگترین شبکههای مردمی امداد و نجات در سطح منطقه را دارد و در ایام بحران از جمله جنگ اخیر12روزه، در کنار آتشنشانی، اورژانس و سایر دستگاهها حضور فعال داشته و خدمات رسانی کرده است.
استاندار تهران همچنین درباره مدیریت مصرف انرژی و مشارکت مردمی گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و مشکلات ناترازی انرژی، استفاده از ظرفیت مردم و آموزش آنها برای صرفهجویی و مدیریت مصرف اهمیت ویژهای دارد. مردم میتوانند در قالب طرح محلهمحوری و با آموزشهای لازم، نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی داشته باشند.
وی افزود: یکی از اقدامات عملیاتی، تعویض موتور کولرهای آبی در تهران است. با توجه به وجود سه میلیون کولر آبی در شهر، اگر موتور کولرهای آب جایگزین شود، صرفهجویی نزدیک به هزار مگاوات انرژی حاصل خواهد شد که معادل ظرفیت نیروگاه هستهای بوشهر است. این اقدام علاوه بر صرفهجویی انرژی، موجب کاهش مصرف آب نیز میشود.
معتمدیان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مساجد و محلات، آموزش و اقناعسازی مردم و مشارکت آنها در مدیریت مصرف انرژی و آمادهسازی برای شرایط بحرانی، برنامه اصلی ماست و امیدواریم این طرح در سال جاری در تهران و سایر استانها عملیاتی شود.
وی همچنین با قدردانی از مردم پایتخت به دلیل حضور آگاهانه و حفظ سنگر خیابانها، گفت: ۵۷ شبانهروز است که در بیش از ۱۳۰ نقطه شهر تهران تجمعات مردمی داریم.
«رژیم صهیونیستی و آمریکا روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در حالی حوالی ساعت ۹:۴۰ صبح حملات گستردهای علیه مناطقی در مرکز تهران را آغاز کرد. این حملات منجر به شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب شد که بیش از ۳۷ سال با رهبری داهیانه خود پرچمداری جبهه اسلام را بر عهده داشتند. همچنین جمعی از فرماندهان نظامی از جمله امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار شهید علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع و امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم بر اثر حملات سبعانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، دعوت حق را لبیک گفتند و به فیض شهادت نائل آمدند. براساس آمار رسمی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا (دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴) ۱۳۱ شهرستان درگیر این حملات شدهاند، صدها نفر از هموطنان غیرنظامی از جمله بیش از ۱۸۰ دختر بچه دبستانی در مدرسه «شجره طیبه» شهرستان میناب به شهادت رسیدهاند. حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنین به مراکز درمانی از جمله بیمارستان گاندی و بیمارستان خاتمالانبیاء و سایر مراکز غیر نظامی همچون اماکن مسکونی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز صورت گرفته است.»