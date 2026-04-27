تخصیص ماهانه ۲ میلیون تومان کالابرگ برای خرید ملزومات نوزادان

به گزارش ایلنا، مرضیه وحید دستجردی در توضیح جزئیات این طرح افزود: با تخصیص اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه در اسفند پارسال، مبلغ ۲ میلیون تومان ماهانه برای مادران دارای نوزاد متولد شده از اول فروردین ۱۴۰۵ در کارت امید مادر، کارسازی شده است. وی از رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل تخصیص این اعتبار در شرایط اقتصاد جنگی و توجه به اهمیت موضوع جمعیت قدردانی کرد.

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره روند اجرایی این طرح توضیح داد: سازمان ثبت احوال موظف است تا پنجم هر ماه، اسامی متولدین ماه قبل به همراه نام و کد ملی مادر ایرانی و شماره شناسنامه نوزاد را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

دستجردی افزود: وزارت رفاه این اطلاعات را به طور کامل به شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) منتقل می‌کند و فارا پس از بررسی و صحت سنجی، نتیجه را به مادر پیامک می‌کند.

این مقام مسئول گفت: در پیامک ارسال شده به مادر اعلام می‌شود مبلغ دو میلیون تومان در حساب شما کارسازی شده است.

دستجردی با تاکید بر اینکه این مبلغ برای تامین ملزومات نوزاد (شامل خوراک، پوشاک، پوشک و شیر خشک) در نظر گرفته شده است، افزود: مادران می‌توانند این مبلغ را به صورت کالابرگ و از طریق فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه شمیم خریداری کنند.

وی تاکید کرد: دریافت این کمک‌هزینه نیازمند هیچ‌گونه ثبت‌نام یا درخواستی از سوی مادران نیست؛ اما داشتن حساب بانکی به نام مادر، شرط اصلی دریافت این مبلغ است. مادرانی که فاقد حساب بانکی هستند، باید نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانک‌ها اقدام کنند.

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره زمان‌بندی پرداخت‌ها توضیح داد: با توجه به اینکه روال اداری و ارسال اطلاعات از سوی ثبت احوال تا پنجم ماه بعد و سپس صحت‌سنجی آنها تا نیمه ماه زمان می‌برد، پرداخت‌ها با حداقل یک ماه و حداکثر یک و نیم ماه تاخیر انجام می‌شود.

دستجردی ادامه داد: بر این اساس، مادرانی که در اول فروردین زایمان کرده‌اند، از پانزدهم اردیبهشت‌ماه می‌توانند شاهد واریز این مبلغ به حساب خود باشند و این روند به صورت ماهانه و منظم ادامه خواهد یافت.

به گزارش صدا و سیما، دستجردی در خصوص احتمال بروز مشکلات اجرایی یادآور شد: در صورت بروز هرگونه سؤال یا مشکل، مادران می‌توانند با شرکت فارا تماس حاصل کنند. تیمی در این شرکت از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ الی ۱۲ شب آماده پاسخگویی به سوالات مادران است.

دبیر ستاد ملی جمعیت از رئیس‌جمهور به دلیل سرعت در تصویب و تخصیص اعتبار این مصوبه قدردانی کرد و گفت: در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، مصوبه کارت امید مادر از سوی رئیس‌جمهور امضا شد و ایشان ظرف کمتر از ۲۴ ساعت پس از دریافت نامه از شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه را تایید کرد که نشان‌دهنده پابرجایی تعهد دولت به حمایت از خانواده‌ها و مادران است.

