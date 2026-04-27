خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده و وزش باد در ۲۱ استان

کد خبر : 1778544
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نیمه غربی، شمال و شرق کشور در برخی ساعات بارندگی پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی امروز برای برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، قم؛ ایلام، قزوین، البرز، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و شمال سیستان و بلوچستان در برخی ساعات بارندگی رعد و برق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی کرد.

فردا هم در نیمه غربی ،دامنه و ارتفاعات البرز ،سواحل دریای خزر بارش‌ها ادامه دارد.

همچنین امروز در نیمه شرقی و جنوبی کشور وزش باد شدید بوده و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

از فردا در نوار شمالی کشور به ویژه استان‌های ساحلی خزر کاهش دما پیش بینی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید