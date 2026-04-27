تقویت ناوگان اتوبوسرانی تهران با ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اجرای طرح نوسازی و تقویت ناوگان حملونقل عمومی پایتخت با بهکارگیری حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید در ۱۲ خط منتخب خبر داد.
مهدی علیزاده با اعلام این خبر افزود: این طرح پس از انجام بررسیهای عملکردی در خطوطی که به دلیل فرسودگی ناوگان، کاهش کیفیت خدمات و بروز مشکلات در حوزه نظارت بر عملکرد با چالشهایی مواجه بودند، در دوران جنگ برنامهریزی و عملیاتی شد. در این راستا، جلسات کارشناسی متعددی در سطح ستاد و مناطق ناظر برگزار و نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه حملونقل عمومی برای انتخاب خطوط هدف و نحوه استقرار ناوگان جدید مورد استفاده قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت واحد با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، نوسازی ناوگان خطوط منتخب و جایگزینی اتوبوسهای فرسوده با ناوگان جدید و استاندارد است، تصریح کرد: این اقدام توسعه حملونقل پاک و کاهش میزان آلایندگی، بهبود زمانبندی حرکت اتوبوسها و افزایش نظم در ارائه خدمات را در پی دارد.
وی ادامه داد: همچنین افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران در خطوط پرتردد، کاهش ازدحام، ارتقای سطح رفاه و رضایت شهروندان، بهبود کیفیت سفرهای شهری و افزایش جذابیت استفاده از حملونقل عمومی از دیگر اهداف اجرای این برنامه به شمار میرود.
علیزاده اضافه کرد: این طرح در ۱۲ خط اتوبوسرانی واقع در مناطق ۱، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران اجرا شده و انتظار میرود با استقرار ناوگان جدید، گام مؤثری در بهبود خدماترسانی و توسعه پایدار حملونقل عمومی در پایتخت برداشته شود.