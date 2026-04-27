خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی استان‌ها

کد خبر : 1778539
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد و اعلام کرد: در حالی که محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی استان‌ها گزارش شده است.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده پیکانشهر، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه - تهران، در محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی، ترافیک سنگین جریان دارد و در محور شهریار - تهران نیز در برخی مقاطع، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها گزارش نشده است.

وی درباره وضعیت جوی سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، لرستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری بارش باران گزارش شده است، همچنین در برخی محورهای استان مازندران پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه و مسیر قره‌چمن - کوهسالار - میانه انجام می‌شود.

وی افزود: محور پاتاوه - دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده همچنان مسدود هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید