وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه - تهران، در محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی، ترافیک سنگین جریان دارد و در محور شهریار - تهران نیز در برخی مقاطع، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها گزارش نشده است.

وی درباره وضعیت جوی سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، لرستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری بارش باران گزارش شده است، همچنین در برخی محورهای استان مازندران پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه و مسیر قره‌چمن - کوهسالار - میانه انجام می‌شود.

وی افزود: محور پاتاوه - دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: برخی محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده همچنان مسدود هستند.