«مجتبی خالدی» سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات این جمعیت برای تأمین سلامت زائران حج اظهار کرد: با توجه به اینکه مسئولیت سلامت زائران به مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر سپرده شده است، پیش از اعزام چند اقدام اساسی انجام می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به انتخاب کادر پزشکی، آموزش نیروها، دسته‌بندی و توزیع تیم‌ها و تعیین محل استقرار آن‌ها در درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و هتل‌های محل اقامت زائران اشاره کرد.

وی ادامه داد: در بخش اقدامات پیش از اعزام، تمامی زائرانی که آمادگی تشرف دارند در سامانه مرکز پزشکی حج ثبت‌نام می‌کنند و اطلاعات آن‌ها پس از دریافت تأییدیه‌های لازم از سازمان حج و زیارت در اختیار مرکز پزشکی قرار می‌گیرد. پس از بررسی و تطبیق اطلاعات، زائران برای ارزیابی سلامت جسمی به پزشکان معتمد و معالج در شهر محل سکونت خود مراجعه می‌کنند تا آزمایش‌ها و معاینات اولیه انجام شود.

خالدی افزود: پس از انجام این مراحل، در صورتی که مشکلی از نظر سلامت وجود نداشته باشد، تأییدیه لازم صادر و اطلاعات به سازمان حج و زیارت ارسال می‌شود و افرادی که صلاحیت پزشکی آن‌ها تأیید شود، به سفر حج مشرف خواهند شد.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به روند اعزام تیم‌های پزشکی گفت: با توجه به برخی مشکلاتی که در خصوص جنگ تحمیلی مطرح بود، ابتدا برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده بود که اعزام تیم‌های درمانی و تجهیزات پزشکی از طریق مسیر زمینی انجام شود، اما خوشبختانه با ایجاد گشایش در زمینه پروازها، روند اعزام تسهیل شد و تیم‌های راه‌انداز مرکز پزشکی حج به عربستان اعزام شدند و هم‌اکنون در حال آماده‌سازی شرایط برای ارائه خدمات به زائران در مدینه و مکه هستند.

وی تصریح کرد: در مجموع ۱۸۵ نفر از کادر پزشکی جمعیت هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی به زائران ایرانی اعزام خواهند شد. همچنین تأمین دارو نیز مانند سال‌های گذشته بررسی و هماهنگی‌های لازم انجام شده و متناسب با تعداد زائران، داروهای مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

خالدی با بیان اینکه تا این لحظه حدود ۳۰ هزار نفر از زائران مورد تأیید قرار گرفته‌اند، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به ازای هر ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ زائر یک مرکز درمانی در نظر گرفته شده است. بر همین اساس ۲ درمانگاه در شهر مدینه و ۶ درمانگاه در شهر مکه مکرمه برای ارائه خدمات پزشکی به زائران ایرانی تدارک دیده شده است.

وی همچنین به توصیه‌های بهداشتی برای زائران اشاره کرد و گفت: از زائران درخواست می‌شود در طول سفر در ارتباط مستمر با مرکز پزشکی حج باشند و توصیه‌های بهداشتی این مرکز را به‌ویژه در خصوص بیماری‌های شایع، که عمدتاً بیماری‌های تنفسی هستند، جدی بگیرند، چراکه به دلیل حضور زائرانی از کشورهای مختلف، احتمال بروز این بیماری‌ها افزایش می‌یابد.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در صورت بروز هرگونه مشکل، زائران می‌توانند از طریق رابطان سلامت مستقر در هتل‌ها با مرکز پزشکی حج در ارتباط باشند و خدمات لازم را دریافت کنند.

وی درباره وضعیت واکسیناسیون زائران نیز گفت: روند واکسیناسیون در حال تکمیل است و همه زائران باید پیش از اعزام به عربستان واکسن‌های مورد نیاز، از جمله واکسن مننژیت، را دریافت کنند.

خالدی در پایان تأکید کرد: تا این لحظه طبق فرآیندهای موجود مشکلی در روند ارائه خدمات وجود ندارد و امیدواریم همه زائران به سلامت عازم این سفر معنوی شوند و به سلامت نیز به کشور بازگردند.

