در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
علت رانش زمین در محدوده آزادراه تهران- پردیس چه بود؟
عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله شناسی ایران علت رانش زمین در محدوده آزادراه تهران- پردیس را تشریح کرد.
«فریبرز ناطقی الهی» عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزلهشناسی ایران در خصوص علت رانش زمین در محدوده تونل شماره یک آزاد راه تهران پردیس به خبرنگار ایلنا گفت: درباره اینکه زلزلهای که در محدوده پردیس و دماوند رخ داد، آیا تأثیری بر لغزش زمین در این منطقه داشتهاند یا خیر، باید موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. اما بر اساس اطلاعات موجود و برداشتهای میدانی که برخی کارشناسان از منطقه انجام دادهاند، لازم است فرضیه را بر مبنای ادله مهندسی بنا نهیم.
وی افزود: به این ترتیب، با توجه به لرزش زمین که در منطقه رخ داد، بدون شک باید پذیرفت که لایههای زیرزمینی تحت تأثیر این لرزشها دچار شکستگیهایی شدهاند. بارندگیهای اخیر در منطقه یا عوامل مشابه و حتی صداهای ممتد و زیاد بوق خودروها، میتواند ناپایداری لایههای شکستهشده زمین را تحریک کند.
این استاد زلزلهشناسی در ادامه توضیح داد: حتی عوامل دیگری نیز میتوانند محرک وقوع زمینلرزه باشند. با این حال، در این موارد نمیتوان به طور قطعی و قاطع اظهارنظر کرد. اما با توجه به وقوع موجهای زلزلهای در منطقه و ویژگی ناپایدار خاکهای محلی که در شرایط لرزهخیز تشدید میگردد، میتوان اظهار داشت که شکستگیهای اولیه در اثر زلزله رخ داده و بارندگیهای بعدی آن را تشدید کرده یا عوامل دیگری بدون تردید نیز مؤثر بودهاند.
ناطقی الهی خاطرنشان کرد: توصیه مهمتر از تحلیل علت وقوع زمین لرزه، این است که محدوده اتوبان پردیس توسط تیمهای متخصص در زمینه زلزلهشناسی و پایداری زمینشناختی، با بهرهگیری از روشهای استاندارد موجود، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا این ترکها یا شکستگیهای زمین در منطقه موجود نباشند که با یک بارندگی یا رویداد دیگری، منطقه مسدود گردد و حوادث مشابهی رخ دهد.
وی در پایان گفت: برداشت اولیه و مهندسی ما این است که به احتمال قوی این عوامل اثرگذار بودهاند. همچنین الزامی است که آن منطقه و پایداری خاکهای مجاور آن، با روشهای دستگاهی و ابزارهای دقیق، کنترل و پایش شوند تا به چنین رویدادهایی منجر نگردد.