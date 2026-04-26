کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی رتبه‌بندی می‌شوند

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، بر لزوم تکمیل «پرسشنامه خوداظهاری رتبه‌بندی کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی» توسط واحدهای تولیدی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، گفت: در راستای تحقق نظارت پسینی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، از دبیران و روسای انجمن‌های صنفی آردسازان و صنایع آرد کشور درخواست می‌شود نسبت به اطلاع‌رسانی به کارخانجات آردسازی دارای پروانه ساخت بهداشتی معتبر، جهت تکمیل و ارسال پرسشنامه مذکور اقدام نمایند.

وی افزود: این پرسشنامه در تارنمای سازمان غذا و دارو به آدرس www.fda.gov.ir و از مسیر اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی «پرسشنامه خوداظهاری رتبه‌بندی کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی» در دسترس واحدهای تولیدی قرار دارد.

بهفر خاطرنشان کرد: تکمیل به‌موقع این فرم خوداظهاری، زمینه‌ساز بررسی‌های کارشناسی، رتبه‌بندی شفاف و اتخاذ تصمیمات حمایتی و نظارتی دقیق‌تر در سطح کارخانجات تولیدی خواهد بود و انتظار می‌رود کلیه ذی‌نفعان محترم با حساسیت و دقت لازم، نسبت به این مهم اقدام فرمایند.

