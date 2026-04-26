شناسایی پیکر شهدای گمنام و مفقود جنگ اخیر ادامه دارد

به گزارش ایلنا، نشست خبری قرارگاه جنگ رمضان ظهر امروز با هدف ارائه عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.

فریده اولادقباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس قرارگاه «جنگ رمضان»، از تشکیل ساختارهای عملیاتی و آماری برای رسیدگی به وضعیت شهدا و پیگیری مطالبات جامعه ایثارگران خبر داد.

اولادقباد با بیان اینکه در روزهای نخست جنگ، قرارگاه جنگ رمضان با دستور مقام عالی بنیاد شکل گرفت، گفت: همزمان کمیته‌های تخصصی برای پیگیری مطالبات جامعه ایثارگران ایجاد شد و این ساختار در تمامی استان‌ها نیز به‌صورت متناظر تشکیل شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین کمیته‌ها، کمیته احراز و پذیرش شهداست که به‌صورت روزانه آمار شهدا را از استان‌ها دریافت و به مسئولان ارشد بنیاد ارائه می‌کند.

رئیس قرارگاه جنگ رمضان با اشاره به بازدیدهای میدانی از روند خدمات‌رسانی به شهدا گفت: تیم‌های بنیاد از معراج شهدای جنگ رمضان در بهشت زهرا بازدید کرده و در جریان مراحل تطهیر، تشییع و تدفین شهدا قرار گرفته‌اند. همچنین مراکز DNA برای شناسایی پیکر شهدای گمنام و مفقود فعال هستند و همچنان این روند ادامه دارد.

وی افزود: در میان شهدای مردمی، گروه‌های مختلفی از جمله زنان، کودکان، سالمندان و افراد غیرنظامی حضور دارند.

وی ادامه داد: از نظر جنسیتی نیز ۴۹۹ نفر از شهدا زن و ۲۹۶۹ نفر مرد هستند و آمار تفکیکی بر اساس سن نیز به‌صورت کامل تهیه شده و در صورت نیاز در اختیار مراجع بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

معاون بنیاد شهید با انتقاد از عملکرد برخی کشورهای مدعی حقوق بشر گفت: شهادت غیرنظامیان، دانش‌آموزان و حتی نوزادان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو است، اما این موضوع با استانداردهای دوگانه مواجه شده و بازتاب مناسبی در مجامع جهانی نداشته است.

وی از رسانه‌ها خواست صدای مظلومیت شهدای مردمی و نظامی را به گوش جهانیان برسانند و تأکید کرد: بنیاد شهید به‌عنوان مرجع رسمی، تمامی آمارها و مستندات لازم را برای ارائه در مجامع بین‌المللی آماده کرده است.

اولادقباد در ادامه با تشریح روند رسیدگی به پرونده شهدا اظهار کرد: اطلاعات شهدای نظامی از طریق یگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی دریافت می‌شود و پس از بررسی در اداره پذیرش و امور اداری، در سامانه «سجایا» ثبت خواهد شد.

وی افزود:در خصوص شهدای مردمی نیز فرآیند احراز از طریق شورای تأمین استان‌ها انجام و برای تطبیق مصادیق ایثارگری به بنیاد شهید ارسال می‌شود.

وی گفت: در روزهای ابتدایی، دستورالعمل‌های مربوط به احراز و ثبت شهدا با سرعت تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد که این امر موجب تسریع در روند شناسایی و ساماندهی پرونده‌ها نسبت به حوادث گذشته شده است.

رئیس قرارگاه جنگ رمضان با اشاره به فعالیت کمیته مددکاری و مشاوره گفت: تاکنون بیش از ۶۸۰۰ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا انجام شده که این دیدارها در راستای تکریم، همدلی و اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر سرکشی به خانواده‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این تعداد دیدار فراتر از آمار شهداست، چراکه علاوه بر مدیران و کارکنان بنیاد، مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، تشکل‌های مردمی و خادمیاران نیز در این نهضت مشارکت داشته‌اند. رویکرد اصلی در این طرح، مردمی‌سازی دیدارها و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی بوده است.

اولادقباد با تأکید بر اهمیت روایتگری از زندگی شهدا خاطرنشان کرد: روایت ایثار و صبر خانواده‌ها، به‌ویژه مادران شهدا، درس‌آموز و سرمایه‌ای اجتماعی برای کشور است و باید به‌درستی ثبت و منتقل شود.

وی همچنین به فعالیت‌های کمیته بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: از اقدامات مهم این کمیته، راه‌اندازی بخش ویژه در بیمارستان ساسان برای رسیدگی به مجروحان بود. همچنین تیمی از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به‌صورت جهادی در روند درمان مشارکت داشتند و خدمات درمانی تکمیلی را ارائه کردند.

وی افزود: سامانه «صدای مشاور» با شماره ۰۹۶۱۶ نیز با هدف ارائه خدمات روانشناسی و افزایش تاب‌آوری راه‌اندازی شده که علاوه بر خانواده‌های شهدا، عموم مردم نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. در مواردی که در دیدارها نیازهای درمانی یا توانبخشی شناسایی می‌شد، موضوع به بخش درمان ارجاع و پیگیری لازم انجام می‌گرفت.

رئیس قرارگاه جنگ رمضان با اشاره به اقدامات فرهنگی تصریح کرد: در کمیته فرهنگی نیز برنامه‌های متعددی از جمله راه‌اندازی پردیس‌ها و موکب‌های فرهنگی اجرا شد و گزارش این اقدامات به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی همچنین از مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل برای محکومیت جنایات جنگی خبر داد و گفت: این نامه با هدف جلب توجه نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد به فجایع رخ‌داده، از جمله حوادث مربوط به مدارس و غیرنظامیان، ارسال شده است.

اولادقباد با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران در تجمعات اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل در تهران گفت: این حضور نشان‌دهنده مطالبه‌گری ملت ایران برای انعکاس مظلومیت قربانیان جنگ است و باید صدای این مطالبات به جامعه جهانی منتقل شود.

اولادقباد در ادامه با اشاره به فعالیت کمیته اطلاع‌رسانی و روابط عمومی گفت: این کمیته با مدیریت و هماهنگی مستمر، مسئولیت انعکاس اخبار، صدور بیانیه‌ها برای شهدای نظامی و مردمی و همچنین اطلاع‌رسانی مواضع رسمی را بر عهده داشته و تمامی این موارد در سامانه‌های مربوطه ثبت شده است.

به گفته وی، اجرای پویش‌هایی همچون برنامه ویژه شهدای دانش‌آموز میناب نیز از جمله اقدامات این بخش بوده و هماهنگی میان کمیته‌ها برای تبادل اطلاعات به‌خوبی انجام شده است.

وی همچنین به نقش کمیته صیانت و حراست اشاره کرد و افزود: این کمیته با انجام اقدامات پدافند غیرعامل و ابلاغ به‌موقع دستورالعمل‌ها، در ستاد و استان‌ها نقش مهمی در حفظ امنیت و صیانت از مجموعه ایفا کرده است.

رئیس قرارگاه جنگ رمضان در ادامه از فعالیت کمیته پشتیبانی و منابع مالی خبر داد و گفت: اجرای بسیاری از برنامه‌ها از جمله طرح سپاس و برگزاری مراسم مربوط به شهداء با هماهنگی این کمیته انجام شده و تمامی اقدامات بنیاد در این شرایط خاص بر اساس بودجه و اعتبارات سال جاری مدیریت شده است.

اولادقباد با اشاره به فعالیت کمیته حقوقی تصریح کرد: این کمیته مسئول پیگیری مسائل حقوقی، به‌ویژه در خصوص فرزندان شاهد است. در حال حاضر ۲۵ مورد از فرزندانی که هر دو والد خود را از دست داده‌اند شناسایی شده‌اند و روند رسیدگی به وضعیت آنان در دستور کار قرار دارد. همچنین در صورت نیاز، مکاتبات لازم با نهادهای داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود.

وی در ادامه به نقش سازمان‌های تابعه بنیاد شهید از جمله سازمان‌های اقتصادی و خدماتی اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها با تشکیل کمیته‌ای مشترک، در ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های شهدا و مجروحان نقش‌آفرینی کرده‌اند. به‌ویژه در حوزه اسکان، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، حدود ۷۰۰ نفر از آسیب‌دیدگان اسکان داده شده‌اند.

رئیس قرارگاه جنگ رمضان تأکید کرد: بنیاد شهید با استفاده از ظرفیت‌های موجود تلاش کرده خدمات لازم را به خانواده‌ها ارائه دهد، اما همچنان از نظرات و همراهی رسانه‌ها برای شناسایی و پیگیری مسائل احتمالی استقبال می‌کند.

وی در پایان با اشاره به شرایط کشور و اهمیت حفظ انسجام ملی گفت: حمله به مراکز علمی، آموزشی و زیرساختی در واقع حمله به دانش و هویت کشور است، اما همان‌گونه که در گذشته با ایثار مردم حتی یک وجب از خاک کشور حفظ شده، امروز نیز با همدلی و حضور مردم، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

